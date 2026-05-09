  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

نظارت بر بازار کالاهای اساسی در لرستان با شدت بیشتری در حال انجام است

نظارت بر بازار کالاهای اساسی در لرستان با شدت بیشتری در حال انجام است

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: نظارت بر بازار کالاهای اساسی در این استان با شدت بیشتری در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان با اشاره به اینکه پیش از حملات دشمن صهیونی - آمریکایی، شایعاتی درباره احتمال هدف قرارگرفتن ساختمان سازمان منتشر شده بود. به‌منظور حفظ جان کارکنان، ورود نیروهای انسانی به ساختمان موقتاً ممنوع اعلام شد و جلساتی با معاونان و مدیران ستادی برای برنامه‌ریزی انتقال سرورها و اطلاعات مهم به مکان امن برگزار شد.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه موجب شد پس از بمباران ساختمان اصلی، تنها طی دو روز تمامی سیستم‌های سازمان دوباره راه‌اندازی شوند و فعالیت‌ها به روال عادی بازگردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان، گفت: در این حوزه اقدامات مؤثری صورت‌گرفته و مردم هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای مصرفی خود نداشته باشند. نظارت بر بازار این کالاها با شدت بیشتری در حال انجام است و هرگونه تخلف یا افزایش قیمت غیرقانونی با جریمه‌های سنگین از سوی مراجع ذی‌صلاح روبه‌رو خواهد شد.

نامداری، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا تخلف، موارد را از طریق سامانه‌های نظارت بر بازار گزارش دهند تا نسبت به پیگیری سریع آن اقدام شود.

کد مطلب 6824783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها