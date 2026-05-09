نظارت بر بازار کالاهای اساسی در لرستان با شدت بیشتری در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان با اشاره به اینکه پیش از حملات دشمن صهیونی - آمریکایی، شایعاتی درباره احتمال هدف قرارگرفتن ساختمان سازمان منتشر شده بود. بهمنظور حفظ جان کارکنان، ورود نیروهای انسانی به ساختمان موقتاً ممنوع اعلام شد و جلساتی با معاونان و مدیران ستادی برای برنامهریزی انتقال سرورها و اطلاعات مهم به مکان امن برگزار شد.
وی افزود: اقدامات پیشگیرانه موجب شد پس از بمباران ساختمان اصلی، تنها طی دو روز تمامی سیستمهای سازمان دوباره راهاندازی شوند و فعالیتها به روال عادی بازگردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان، گفت: در این حوزه اقدامات مؤثری صورتگرفته و مردم هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای مصرفی خود نداشته باشند. نظارت بر بازار این کالاها با شدت بیشتری در حال انجام است و هرگونه تخلف یا افزایش قیمت غیرقانونی با جریمههای سنگین از سوی مراجع ذیصلاح روبهرو خواهد شد.
نامداری، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف، موارد را از طریق سامانههای نظارت بر بازار گزارش دهند تا نسبت به پیگیری سریع آن اقدام شود.
