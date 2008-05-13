54 شخصیت فرهنگی و هنری جشن 60 سالگی اسرائیل را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد تریبیون، این افراد با انتشار بیانیه ای تحت عنوان "دلیلی برای جشن نیست" که هشتم می در روزنامه بین المللی هرالد تریبیون منتشر شد، جشنهای 60 سالگی تاسیس رژیم صهیونیستی را زیر سوال بردند.

ابتدای این بیانیه با نقل قولی از ادوارد سعید آغاز شده است که 10 سال پیش هنگام جشن 50 سالگی رژیم صهیونیستی آن را ایراد کرده و جشن را محکوم کرده بود.

در این بیانیه آمده است: تاسیس دولت اسرائیل در 60 سال پیش باعث بی خانمان شدن و بی هویت کردن هزاران هزار فلسطینی شد. زندگی آرام و صلح آنها، امنیت اجتماعی و آزادی آنها از بین رفته است... به طور خلاصه جشن 60 سالگی یعنی رقص بر مزار فلسطینی هایی که قربانی مبارزات عدالت خواهانه خود شده اند.

از امضاکنندگان این نامه می توان به نویسندگان، هنرمندان و چهره های فرهنگی مشهوری مانند محمود درویش (شاعر فلسطینی)، جان برگر، راجر واترز، کن لوچ (فیلمساز انگلیسی)، الیاس خوری، جیمز کلمن، جان آردن، جیانی واتیمو (فیلسوف ایتالیایی)، میلتون هاتوم، آلن پلاتل، گاببا بادرون، تام لئونارد، طارق علی، ژودیت باتلر و ده ها نفر دیگر اشاره کرد.