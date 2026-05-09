مرادخانی: «اتاق وضعیت اقتصادی»در استان زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش مخصوصی با اشاره به تشکیل «اتاق وضعیت اقتصادی» به دستور استاندار با هدف پایش بازار، تولید و معدن در شرایط جنگ اقتصادی و دوران پساجنگ، گفت: راهبرد اصلی کشور جلوگیری از توقف ورود کالا و مواد اولیه و ادامه فعالیت تولیدی با کمترین اختلال است.

معاون اقتصادی استاندار زنجانبا بیان اینکه پیامدهای تحولات اقتصادی کشور بر استان به‌صورت مستمر بررسی می‌شود تا برای کاهش آثار آن بر تولید و فعالیت‌های اقتصادی، راهکارهای لازم اتخاذ شود، افزود: دولت تلاش کرده بخشی از مقررات دست‌وپاگیر را اصلاح کند؛ از جمله در حوزه تشخیص منشأ ارز، تخصیص ارز و تسهیل فرآیند واردات برخی کالاهای اساسی، تدابیری اتخاذ شده تا فعالان اقتصادی بتوانند سریع‌تر نیازهای تولیدی خود را تأمین کنند.

وی با تأکید بر اینکه راهبرد کشور در شرایط جنگ اقتصادی، متوقف نشدن جریان ورود کالا و مواد اولیه و ادامه فعالیت‌های تولیدی با کمترین اختلال است، ادامه داد: بسیاری از مسائل مطرح شده مانند برخی جرایم یا مقررات، ماهیت ملی دارند و در سطح استان امکان تصمیم‌گیری درباره آنها وجود ندارد، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و پیگیری از وزارتخانه‌های مرتبط، روند اصلاح آنها را دنبال کرد.

معاون اقتصادی استاندار زنجان از بازنگری بخشی از محدودیت‌های بانکی خبر داد و افزود: طبق تصمیمات اتخاذ شده، محدودیت‌های بانکی مربوط به عدم ایفای تعهدات در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا خردادماه سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته تا فعالان اقتصادی بتوانند امور بانکی خود از جمله دریافت تسهیلات یا گشایش اعتبارات را با سهولت بیشتری انجام دهند.

مرادخانی به مشکل محدودیت گاز برخی واحدهای صنعتی به ویژه در صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: این موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با پیگیری نمایندگان استان در حال دنبال شدن است تا در صورت امکان برای برخی واحدهای تولیدی استان تسهیل لازم ایجاد شود.

معاون استاندار زنجان گفت: در حوزه مقررات ملی، استان موظف به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی است، اما در مسائل استانی تلاش می‌کنیم با حداکثر همراهی، مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری مسائل ملی نیز بهره بگیریم.