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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

استاندار سیستان و بلوچستان:

انبارهای سیستان مملو از برنج/ سیستم حمل و نقل پاسخگوی حمل برنج نیست

انبارهای سیستان مملو از برنج/ سیستم حمل و نقل پاسخگوی حمل برنج نیست

زاهدان - خبرگزاری مهر: دکتر حبیب الله دهمرده گفت: انبارهای این استان مملو از برنج است و در حال حاضر نیز روزانه چهار تا پنج هزار تن برنج از پاکستان وارد و از زاهدان به دیگر مناطق کشور ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمرده صبح سه شنبه در حاشیه مراسم باز شدن یک انبار بزرگ با موجودی هزاران تن برنج در گمرک زاهدان افزود: سیستم حمل و نقل زاهدان جوابگوی انتقال ذخایر برنج از استان به دیگر مناطق کشور نیست و باید تعداد بیشتری کامیون و تریلر به ناوگان حمل ونقل اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش می کنیم از طریق بندر چابهار نیز برنج وارد کشور شود، تصریح کرد: سیستان وبلوچستان ظرفیت و توانمندی اشباع بازار برنج سراسر کشور را دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان در رابطه با باز شدن درب انبار مذکور گفت: صاحبان محموله این انبار متاسفانه علی رغم اخطارهای پیاپی و به موقع اقدام به ترخیص کالایشان نکرده اند تا برنج مورد نیاز در چرخه توزیع ومصرف مردم شریف کشور قرار گیرد و به ناچار مجبور شدیم مجوزهای قانونی را اخذ و محموله آن را در بین تعاونیهای مصرف توزیع نماییم.

دکتر دهمرده با تقدیر از تعامل و همکاری تجار و بازرگانان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: باز شدن این انبار بزرگ برنج پیام روشنی است برای آن دسته از عناصر اندکی که به هر دلیل علاقه مند به همکاری نبوده و تنها به فکر منافع خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: آنها بدانند که دولت خدمتگذار برای تأمین منافع اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه از هیچ اقدام و کوششی دریغ نکرده و اگر لازم باشد برای مردم خود را به خطر خواهد انداخت زیرا فلسفه وجودی ما خدمت به ملت شریف ولایتمدار و حماسه ساز ایران اسلامی است.

کد مطلب 682487

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