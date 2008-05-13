انبارهای سیستان مملو از برنج/ سیستم حمل و نقل پاسخگوی حمل برنج نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دهمرده صبح سه شنبه در حاشیه مراسم باز شدن یک انبار بزرگ با موجودی هزاران تن برنج در گمرک زاهدان افزود: سیستم حمل و نقل زاهدان جوابگوی انتقال ذخایر برنج از استان به دیگر مناطق کشور نیست و باید تعداد بیشتری کامیون و تریلر به ناوگان حمل ونقل اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش می کنیم از طریق بندر چابهار نیز برنج وارد کشور شود، تصریح کرد: سیستان وبلوچستان ظرفیت و توانمندی اشباع بازار برنج سراسر کشور را دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان در رابطه با باز شدن درب انبار مذکور گفت: صاحبان محموله این انبار متاسفانه علی رغم اخطارهای پیاپی و به موقع اقدام به ترخیص کالایشان نکرده اند تا برنج مورد نیاز در چرخه توزیع ومصرف مردم شریف کشور قرار گیرد و به ناچار مجبور شدیم مجوزهای قانونی را اخذ و محموله آن را در بین تعاونیهای مصرف توزیع نماییم.

دکتر دهمرده با تقدیر از تعامل و همکاری تجار و بازرگانان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: باز شدن این انبار بزرگ برنج پیام روشنی است برای آن دسته از عناصر اندکی که به هر دلیل علاقه مند به همکاری نبوده و تنها به فکر منافع خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: آنها بدانند که دولت خدمتگذار برای تأمین منافع اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه از هیچ اقدام و کوششی دریغ نکرده و اگر لازم باشد برای مردم خود را به خطر خواهد انداخت زیرا فلسفه وجودی ما خدمت به ملت شریف ولایتمدار و حماسه ساز ایران اسلامی است.