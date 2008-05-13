  1. هنر
  2. سایر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

ترجمه‌ای از آلن رب‌گریه در رادیو نقد می‌شود

داستان کوتاه "کنار دریا" نوشته آلن رب گریه 27 اردیبهشت در رادیو فرهنگ خوانده و نقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این داستان که به وسیله نجف دریابندری ترجمه شده از شماره 60 مجله آدینه انتخاب شده است.

آلن رب گریه - نویسنده فرانسوی - در "کنار دریا" روایتی رمان نویی از زندگی کودکان در کنار ساحل ارائه می دهد. تلاش نویسنده در سراسر داستان به تصویر کشیدن این زندگی به شیوه سینمایی است؛ به طوری که مخاطب در طول داستان با حادثه و اتفاق خاصی روبرو نمی شود و تنها اتفاق در این میان، روایتهای خاص نویسنده است.

این داستان کوتاه ساعت 13.30 روز جمعه 27 اردیبهشت به وسیله جواد عاطفه - منتقد ادبی - در برنامه "یک عصر، یک داستان" خوانده و نقد می شود.

این برنامه هر جمعه به سردبیری رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری از رادیو فرهنگ پخش می شود.

کد مطلب 682489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها