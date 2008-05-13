به گزارش خبرنگار مهر، این داستان که به وسیله نجف دریابندری ترجمه شده از شماره 60 مجله آدینه انتخاب شده است.

آلن رب گریه - نویسنده فرانسوی - در "کنار دریا" روایتی رمان نویی از زندگی کودکان در کنار ساحل ارائه می دهد. تلاش نویسنده در سراسر داستان به تصویر کشیدن این زندگی به شیوه سینمایی است؛ به طوری که مخاطب در طول داستان با حادثه و اتفاق خاصی روبرو نمی شود و تنها اتفاق در این میان، روایتهای خاص نویسنده است.

این داستان کوتاه ساعت 13.30 روز جمعه 27 اردیبهشت به وسیله جواد عاطفه - منتقد ادبی - در برنامه "یک عصر، یک داستان" خوانده و نقد می شود.

این برنامه هر جمعه به سردبیری رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری از رادیو فرهنگ پخش می شود.