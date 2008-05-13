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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

چهار هزار نفر از سمنان به مرقد امام راحل اعزام می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار سمنان گفت: چهار هزار نفر در نوزدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) از شهرستان سمنان به مرقد امام راحل اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، محمد همتیان صبح امروز در ستاد بزرگداشت ارتحال امام شهرستان سمنان گفت: باید تبیین اندیشه های ناب حضرت امام مهترین هدف اعزام زائران و بزرگداشت ارتحال آن حضرت باشد.

به گفته وی، محوریت برنامه ها باید شناسایی و تبیین اندیشه های ناب امام(ره) بر مبنای استقلال طلبی و مقابله با استکبار جهانی باشد.

وی افزود: مردم با بیعت مجدد با آرمانها وارزشهای انقلاب اسلامی و حضور مراسم بزرگداشت ارتحال آن بزرگ مرد تاریخ، عشق و وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و رهبری ثابت خواهند کرد.

برپایی مراسم عزاداری وسوگواری در 14 و15 خرداد در مساجد شهرستان، برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهرستان سمنان و نمایشگاه عکس و کتاب از زندگی حضرت امام (ره) در محل فرهنگسرای کومش و اهداء کتاب، برگزاری همایش به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی با عنوان وحدت اسلامی وهمدلی ویژه روحانیت فرماندهان پایگاه های بسیج و مسئولان تشکلهای مذهبی از برنامه های ستاد بزرگداشت نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) در سطح شهرستان سمنان است.
کد مطلب 682494

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