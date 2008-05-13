چهار هزار نفر از سمنان به مرقد امام راحل اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، محمد همتیان صبح امروز در ستاد بزرگداشت ارتحال امام شهرستان سمنان گفت: باید تبیین اندیشه های ناب حضرت امام مهترین هدف اعزام زائران و بزرگداشت ارتحال آن حضرت باشد.

به گفته وی، محوریت برنامه ها باید شناسایی و تبیین اندیشه های ناب امام(ره) بر مبنای استقلال طلبی و مقابله با استکبار جهانی باشد.

وی افزود: مردم با بیعت مجدد با آرمانها وارزشهای انقلاب اسلامی و حضور مراسم بزرگداشت ارتحال آن بزرگ مرد تاریخ، عشق و وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و رهبری ثابت خواهند کرد.

برپایی مراسم عزاداری وسوگواری در 14 و15 خرداد در مساجد شهرستان، برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهرستان سمنان و نمایشگاه عکس و کتاب از زندگی حضرت امام (ره) در محل فرهنگسرای کومش و اهداء کتاب، برگزاری همایش به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی با عنوان وحدت اسلامی وهمدلی ویژه روحانیت فرماندهان پایگاه های بسیج و مسئولان تشکلهای مذهبی از برنامه های ستاد بزرگداشت نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) در سطح شهرستان سمنان است.