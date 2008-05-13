قضیه شالیت از مسئله آتش بس جداست / ضرورت رفع کامل محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمود الزهار که در مراسم شصتمین سالگرد اشغال فلسطین در غزه و در جریان توزیع نقشه فلسطین به دانش آموزان غزه سخن می گفت؛ تصریح کرد: کسی که گمان می کند قضیه گلعاد شالیت مجانی و به عنوان بخشی از آتش بس (به اسرائیل) اعطا خواهد شد سخت در اشتباه است. قضیه شالیت به طور کامل از موضوع آتش بس جدا است.

وی در ادامه بر ضرورت توقف تجاوزات اسرائیل و رفع کامل محاصره نوارغزه به منظور دستیابی به آتش بس تاکید کرد.

الزهار با اشاره به وجود 11 هزار و 500 اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی و نیز اشاره ضمنی به تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت، گفت: اگر راه دیگری برای آزادی اسیران فلسطینی وجود داشت؛ آن را می پذیرفتیم.

در همین راستا محمد الهندی یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز که در این مراسم شرکت داشت؛ خاطرنشان کرد: آتش بس پیشنهادی از سوی مصر هرگز به طور مجانی در اختیار اسرائیل قرار نخواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: در صورت عدم برقراری آتش بس، ما از خود دفاع خواهیم کرد و کسی نمی تواند مقاومت را سرزنش کند.

لازم به ذکر است سران رژیم صهیونیستی روز گذشته در جریان دیدار با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر دو شرط را برای برقراری آتش بس با فلسطین تعیین کردند.

آزادی گلعاد شالیت و توقف قاچاق سلاح از صحرای سینا به نوارغزه از جمله شروط اسرائیل برای برقراری آتش بس با فلسطین به شمار می رود.