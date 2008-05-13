واگذاری 30 هزار متر زمین برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد در اشنویه

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، قاسم شیری ظهر روز سه شنبه در جلسه کارگروه تامین مسکن اقشار کم درآمد این شهرستان افزود: در اجرای طرح تامین مسکن قشرهای کم در آمد زمین مورد نیاز برای احداث 253 واحد مسکونی در اشنویه واگذار شده است.

وی ادامه داد: این واحدهای مسکونی در قالب 5 تعاونی در مدت دو سال با تسهیلات ویژه احداث ودر اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

وی از واگذاری 22 قطعه زمین مربوط به اوقاف وامور خیریه برای احداث مسکن ارزان قیمت برای افراد کم انواع در آمد هم خبر داد و گفت : این زمین ها به مساحت 5 هزار و 368 متر مربع در اختیار تعاونی مسکن قرار خواهد گرفت.

در این جلسه فرماندار اشنویه با تاکید بر اهمیت و ضرورت تامین مسکن برای قشرهای کم در آمد خواستار راه اندازی نمایندگی مسکن و شهرسازی در این شهرستان شد.