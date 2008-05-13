قوانین و مقررات تامین اجتماعی در کرج آموزش داده می شود

مسئول آموزش و تحقیق خانه کارگر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آموزشها با هدف آشنایی هرچه بیشتر مسئولان ادارات، سازمانها و مراکز تولیدی - صنعتی از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی برپا می شود.

محمدرضا کشاورز افزود: در این دوره ها که به مدت دو روز برگزار می شود، مسائل مربوط به بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از تعهدات و حمایتهای کوتاه مدت و بلندمدت این سازمان از قبیل درمان، غرامت دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه اختیاری، استرداد و انتقال حق بیمه آموزش داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: این آموزشها با حضور اساتید و متخصصان مربوطه، نماینده وزیر رفاه در شورای تامین اجتماعی و مدیرکل سازمان تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران برگزار خواهد شد.