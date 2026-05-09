حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه‌ای، اظهار کرد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته بارها سختی‌ها، فشارهای اقتصادی، جنگ و تهدیدهای مختلف را پشت سر گذاشته و امروز نیز با همان روحیه ایستادگی و مقاومت مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی تلاش دارند با فشار اقتصادی و جنگ روانی ملت ایران را دچار تزلزل کنند، افزود: امروز نبرد اصلی، نبرد تاب‌آورب ملت‌هاست و هر کشوری که قدرت تحمل بیشتری داشته باشد، در این میدان پیروز خواهد بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ایران فرزندان فرهنگ رمضان و عاشورا هستند، ملتی که سال‌ها سختی، کمبود و فشار را تحمل کرده و در برابر مشکلات ایستادگی کرده است، بنابراین تهدیدها و فشارهای اقتصادی نمی‌تواند آنان را از مسیر انقلاب اسلامی دور کند.

روانبخش با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورهای غربی و حساسیت جوامع غربی نسبت به افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی توان تحمل شرایط سخت اقتصادی را مانند ملت ایران ندارند و همین مسئله سبب شده است که در مواجهه با جمهوری اسلامی با چالش جدی روبه‌رو شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از حقوق قانونی خود در تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد و ملت ایران با تمام توان از این حق دفاع می‌کند.

این فعال سیاسی با اشاره به تحرکات آمریکا و برخی کشورهای غربی در منطقه گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با فشار و قدرت‌نمایی، مسیر موردنظر خود را بر ملت ایران تحمیل کنند، اما تجربه نشان داده است که هر بار با مقاومت نیروهای مسلح و اقتدار جمهوری اسلامی مواجه شده و ناکام مانده‌اند.



وی با تمجید از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح با اقتدار از منافع ملی و امنیت کشور دفاع می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمنان با زبان تهدید با ملت ایران سخن بگویند.



روانبخش همچنین با اشاره به آغاز فعالیت مجازی مجلس شورای اسلامی از فردا، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی راهکارهای مقابله با گرانی و الزام دولت به اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم است.



وی افزود: مجلس در تلاش است با تصویب قوانین لازم، زمینه مدیریت بهتر شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم را فراهم کند.



حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی خاطرات مرتبط با شهدای انقلاب و جبهه مقاومت، به روایت دیدار خود با خانواده یکی از شهدای محافظ رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: روحیه ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی در میان شهدا جلوه‌ای ماندگار و الهام‌بخش برای ملت ایران است.



وی ادامه داد: نمادهایی همچون چفیه، همواره یادآور مقاومت، ایستادگی و پایداری در مسیر انقلاب اسلامی بوده و این فرهنگ تا امروز در میان نیروهای انقلابی استمرار یافته است.



روانبخش با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و روحیه انقلابی در جامعه خاطرنشان کرد: ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی نشان داده‌اند که با انسجام، ایستادگی و تبعیت از رهبری، از مشکلات و تهدیدها عبور خواهند کرد و دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.