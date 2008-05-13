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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۱۶

محمد رضا اصلانی در آیینه های رو به روی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزش تخصصی سینمای مستند با عنوان" آیینه های روبه رو" با حضور محمد رضا اصلانی اردیبهشت در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه دو روزه محمد رضا اصلانی، نویسنده و کارگردان سینما، درباره زیبایی شناسی و کارگردانی در سینمای مستند سخنرانی می کند.

همچنین در این نشست فیلمهای مستند کوتاه از ساخته های وی به نمایش گذاشته می شود و اصلانی در مورد آنها و نحوه ساخت فیلم مستند برای هنرمندان جوان تبریز از تجاربش می گوید.

این کارگاه آموزشی به کوشش اتاق فکر سینمای مستند حوزه هنری و با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران در تبریز برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در این کارگاه می توانند به حوزه هنری آذربایجان شرقی به نشانی تبریز،چهار راه شریعتی، مجموعه فرهنگی و هنری سینما قدس مراجعه کنند.

گفتنی است اصلانی متولد سال 1322در رشت است. وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1346 با ساخت فیلم مستند "جام حسنلو" آغاز کرد و تا کنوتن ساخت فیلم هایی همچون " شطرنج باد " و "آتش سبز " و نگارش فیلمنامه فیلم های سینمایی " تنگنا "،" مرثیه "و "با غ سنگی "را در کارنامه هنری خود دارد.

پیش از این نیز خسرو سینایی و رضا میر کریمی میهمانان دوره های گذشته " آیینه های رو به رو " بوده اند.

کد مطلب 682511

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