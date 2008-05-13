محمد رضا اصلانی در آیینه های رو به روی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه دو روزه محمد رضا اصلانی، نویسنده و کارگردان سینما، درباره زیبایی شناسی و کارگردانی در سینمای مستند سخنرانی می کند.

همچنین در این نشست فیلمهای مستند کوتاه از ساخته های وی به نمایش گذاشته می شود و اصلانی در مورد آنها و نحوه ساخت فیلم مستند برای هنرمندان جوان تبریز از تجاربش می گوید.

این کارگاه آموزشی به کوشش اتاق فکر سینمای مستند حوزه هنری و با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران در تبریز برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در این کارگاه می توانند به حوزه هنری آذربایجان شرقی به نشانی تبریز،چهار راه شریعتی، مجموعه فرهنگی و هنری سینما قدس مراجعه کنند.

گفتنی است اصلانی متولد سال 1322در رشت است. وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1346 با ساخت فیلم مستند "جام حسنلو" آغاز کرد و تا کنوتن ساخت فیلم هایی همچون " شطرنج باد " و "آتش سبز " و نگارش فیلمنامه فیلم های سینمایی " تنگنا "،" مرثیه "و "با غ سنگی "را در کارنامه هنری خود دارد.

پیش از این نیز خسرو سینایی و رضا میر کریمی میهمانان دوره های گذشته " آیینه های رو به رو " بوده اند.