دو بازیکن از فهرست تیم پاس خارج شدند / مذاکره با بگوویچ در پایان فصل

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به درخواست وینگو بگوویچ دو بازیکن تیم فوتبال پاس همدان به نام های سعید دقیقی و محسن میرابی به دلیل تخلف در تمرینات و ابراز نارضایتی از شرایط خود در این تیم از فهرست سبزپوشان همدانی کنار گذاشته شدند.

این دو بازیکن تا پایان فصل حق همراهی تیم فوتبال پاس همدان را ندارند تا پس از آن با نظر مدیریت باشگاه در خصوص ادامه همکاری با آنها تصمیم گیری شود.

خبر دیگر از تیم فوتبال پاس همدان اینکه مسئولان این باشگاه در تلاشند تا نسبت به تمدید قرارداد با وینگو بگوویچ اقدام کنند. دراین ارتباط مقرر شده است پس از پایان مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، وینگو سفری به کرواسی داشته باشد تا پس از آن برای امضا قرارداد جدید با مسئولان باشگاه پاس همدان وارد مذاکره شود.

وینگو بگوویچ در آغاز فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با امضا قراردادی یک ساله به عضویت تیم فوتبال پاس همدان در آمد.