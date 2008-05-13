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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

تجلیل از مقام برادران میرخانی در نمایشگاه استادان نستعلیق

تجلیل از مقام برادران میرخانی در نمایشگاه استادان نستعلیق

نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق ایران تیرماه امسال در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار و در آن از مقام سیدحسن و سیدحسین میرخانی تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسینی دبیر نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق به ستاد خبری نمایشگاه گفت: یک بخش نمایشگاه به آثار بزرگان خوشنویسی دوران گذشته با حمایت و همکاری مجموعه‌داران خصوصی اختصاص دارد و بخش دیگر آن ویژه استادان معاصر است. یک بخش رقابتی نیز در نظر گرفته شده که 40 اثر از میان آثار رسیده در آن به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: برای بخش رقابتی سه موضوع آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم، روایت معتبر و معروف "ولایه علی ابن ابیطالب حصنی" و اشعار مولانا در نظر گرفته شده و همزمان با برپایی نمایشگاه، همایش علمی با سخنرانی، نشست و میزگردهای تخصصی با حضور صاحبنظران و استادان پیشکسوت خوشنویسی برگزار می‌شود.

عبدالحسینی در پایان گفت: در بخش نمایش آثار بزرگان خوشنویسی (قدما) از10 مجموعه‌دار تجلیل می‌شود و لوح تقدیر نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق، کتاب نفیس نمایشگاه و هدایای ارزشمند به آنان تعلق می‌گیرد.

نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تیر و مرداد امسال جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برپا خواهدشد.

کد مطلب 682519

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