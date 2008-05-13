تجلیل از مقام برادران میرخانی در نمایشگاه استادان نستعلیق

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسینی دبیر نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق به ستاد خبری نمایشگاه گفت: یک بخش نمایشگاه به آثار بزرگان خوشنویسی دوران گذشته با حمایت و همکاری مجموعه‌داران خصوصی اختصاص دارد و بخش دیگر آن ویژه استادان معاصر است. یک بخش رقابتی نیز در نظر گرفته شده که 40 اثر از میان آثار رسیده در آن به نمایش درمی‌آید.

وی افزود: برای بخش رقابتی سه موضوع آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم، روایت معتبر و معروف "ولایه علی ابن ابیطالب حصنی" و اشعار مولانا در نظر گرفته شده و همزمان با برپایی نمایشگاه، همایش علمی با سخنرانی، نشست و میزگردهای تخصصی با حضور صاحبنظران و استادان پیشکسوت خوشنویسی برگزار می‌شود.

عبدالحسینی در پایان گفت: در بخش نمایش آثار بزرگان خوشنویسی (قدما) از10 مجموعه‌دار تجلیل می‌شود و لوح تقدیر نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق، کتاب نفیس نمایشگاه و هدایای ارزشمند به آنان تعلق می‌گیرد.

نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با همکاری دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تیر و مرداد امسال جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برپا خواهدشد.