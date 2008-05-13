فاز اول بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد

سید محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این پروژه در سه فاز طراحی و به دلیل کمبود زمین، احداث این پروژه در زمین قدیمی بیمارستان در حال انجام است.

وی فاز اول طرح را در مساحتی به میزان 21 هزار و 700 متر زیربنای ساختمان، فاز دوم در سه هزار متر و فاز سوم حصار کشی و دیوارکشی عنوان کرد و اظهار داشت: بعد از انتقال بخش های قدیمی به این بیمارستان، فاز اول اغلب به فضاهای درمانی اختصاص می یابد.

هاشمی خاطر نشان کرد: پروژه در سال 78 آغاز و تا سال 84 قبل از سفر رئیس جمهور به استان تنها 9 درصد پیشرفت داشته و پس از سفر دور اول هیئت دولت طی دو سال نزدیک به 77 درصد پیشرفت فیزیکی کرده که امیدواریم فاز اول آن اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه در بیمارستان کاشانی اغلب خدمات جراحی ارائه می شود، گفت: این بیمارستان دارای 12 اتاق عمل جراحی است.

مدیر فنی طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان برآورد اعتبار اولیه را این طرح را 14 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون پنج میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و زمان بهره برداری فاز اول در ابتدای سال 88، فاز دوم در سال 91 و فاز سوم در سال 1392 است.

وی در مورد اشتغال زایی این طرح تصریح کرد: پس از پایان پروژه به طور کامل 800 نفر به کار مشغول می شوند.

هاشمی در بخش دیگری در مورد پروژه کلینیک تخصصی شهرکرد با بیان اینکه بیماران در این کلینیک سرپایی درمان می شوند، اظهار داشت: ساختمان قدیمی کلینیک در سال 1350 ساخته شده که بسیار مستهلک است.

وی با بیان اینکه بعد از سفر رئیس جمهوری پروژه کلینیک جدید اجرایی نشده بود، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه در مرداد 86 آغاز و یک میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد.

مدیر فنی طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان پیشرفت فیزیکی طرح را 28 درصد عنوان کرد و ادامه داد: این پروژه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

هاشمی از کلنگ زنی بخش قلب بیمارستان هاجر در سفر دوم هیئت دولت به استان خبر داد.