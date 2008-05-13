پنج میلیون خواهر بسیجی در عرصه های مختلف فعالیت می کنند

مینو اصلانی در حاشیه برگزاری دومین مرحله از اردوی توانمند سازی فرماندهان گردانهای الزهرا(س) سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بسیج خواهران به عنوان گسترده ترین نهاد مردمی زنان قادر است حرکتهای خوبی را در عرصه های مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی و سازندگی در جامعه انجام دهد.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج خواهران با اشاره به سال نوآوری و شکوفایی گفت: دو طرح نهضت سواد آموزی و محرومیت زدایی در کنار ترویج صنایع دستی، فنی و حرفه ای و گسترش کشاورزی و به خواهران از مهمترین برنامه های سال جاری نیروی مقاومت بسیج خواهران کشور است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 45 هزار گواهینامه آموزش مفاهیم قرآن و 38 هزار گواهینامه ترویج حجاب و عفاف آماده تحویل به خواهران شضرکت کننده در این دوره ها است.

اصلانی تصریح کرد: تشکیل 400 هسته مطالعاتی و پژوهشی تشکیل کارگاه های مهارتی زندگی در 360 کانون بسیج جوانان کشور، برگزاری دوره تربیت مربی آمادگی جسمانی و تیراندازی از دیگر برنامه های نیروی مقاومت بسیج خواهران کشور در سال جاری است.