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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

پنج میلیون خواهر بسیجی در عرصه های مختلف فعالیت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی مقاومت بسیج خواهران گفت: هم اکنون پنج میلیون نفر خواهر بسیجی در بخشهای بسیج دانش آموزی، دانشجویی، طلاب، متخصین، مهندسین، ورزشکاران و بسیج هنرمندان فعالیت می کنند.

مینو اصلانی در حاشیه برگزاری دومین مرحله از اردوی توانمند سازی فرماندهان گردانهای الزهرا(س) سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بسیج خواهران به عنوان گسترده ترین نهاد مردمی زنان قادر است حرکتهای خوبی را در عرصه های مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی و سازندگی در جامعه انجام دهد.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج خواهران با اشاره به سال نوآوری و شکوفایی گفت: دو طرح نهضت سواد آموزی و محرومیت زدایی در کنار ترویج صنایع دستی، فنی و حرفه ای و گسترش کشاورزی و به خواهران از مهمترین برنامه های سال جاری نیروی مقاومت بسیج خواهران کشور است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 45 هزار گواهینامه آموزش مفاهیم قرآن و 38 هزار گواهینامه ترویج حجاب و عفاف آماده تحویل به خواهران شضرکت کننده در این دوره ها است.

اصلانی تصریح کرد: تشکیل 400 هسته مطالعاتی و پژوهشی تشکیل کارگاه های مهارتی زندگی در 360 کانون بسیج جوانان کشور، برگزاری دوره تربیت مربی آمادگی جسمانی و تیراندازی از دیگر برنامه های نیروی مقاومت بسیج خواهران کشور در سال جاری است.

 

کد مطلب 682528

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