عکاسی هنرمندان شهرکرد از کوچ عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان خانه عکاسان، "آب و صنعت آب" را در کنار "کوچ عشایر" در اردوی دو روزه به سد کارون چهار و مناطق بارز و شوار لردگان به تصویر کشیدند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری سرزمینی با استعدادهای بالقوه و ویژه است، که معرفی آن از طریق تصویر خصوصا" هنر عکاسی می تواند کمک شایانی به این سرزمین کند.

سیدمهران حسینی با اشاره به عکاسی همزمان دو موضوع " آب و صنعت آب " در کنار " کوچ عشایر " افزود: نزدیکی فضاهای صنعتی و بومی با فضاهای صنعتی و مدرن در این استان باعث تنوع بخشیدن به خلق آثار هنری با موضوعات گوناگون و ایجاد نگاه ریزبینانه ای در هنرمندان استان پیرامون مسائل اطرافشان شده است که این امر نزدیکی و ارتباط هر چه بیشتر هنرمندان با مسئولان اجرایی در راه شناساندن هر چه بیشتر استان را توام خواهد شد.

حسینی گفت: عکس های گرفته شده در این اردوی دو روزه در نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در این اردوی دو روزه بیش از 15 عکاس استان حضور داشتند و بیش از 3000 فریم عکس را به تصویر کشیدند.