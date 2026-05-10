هماهنگی مدیران و شوراها لازمه حل مشکلات روستاهای فریدن است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خواجه‌سعیدی صبح یکشنبه در نشست رؤسای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی فریدن اظهار کرد: هرچند این نشست‌ها ممکن است همه مشکلات را به‌صورت کامل حل نکند، اما طرح مستقیم مسائل و تبادل دیدگاه‌ها میان شوراها، دهیاران و مدیران اجرایی، زمینه پیگیری سریع‌تر و رفع بسیاری از موضوعات را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر تداوم برگزاری این جلسات در بخش‌های مختلف شهرستان افزود: لازم است نشست‌های مشترک به‌صورت دوره‌ای برگزار شود تا مسائل هر بخش به‌طور دقیق بررسی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی منسجم انجام شود.

فرماندار فریدن همچنین از همراهی شوراهای اسلامی، دهیاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و خواستار مشارکت فعال‌تر آنان در برنامه‌ها و فعالیت‌های میدانی شد.

خواجه‌سعیدی با اشاره به شرایط اقتصادی و برخی نوسانات قیمتی در بازار تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اقلام اساسی و کالاهای راهبردی در کشور تأمین شده و دستگاه‌های مسئول در حال نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی هستند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف ذاتی خود کوتاهی دارند گفت: انتظار می‌رود مدیران با حضور فعال در میدان و انجام مسئولیت‌های قانونی، نقش مؤثرتری در حل مشکلات مردم ایفا کنند.

همچنین در این جلسه بخشدار مرکزی نیز با اشاره به برخی چالش‌ها و مطالبات موجود، موضوعاتی از جمله مشکلات حوزه راه، مسکن، آب، ورزش و کشاورزی را مطرح کردند .

نصیری بر لزوم همکاری و پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مسائل تأکید کرد.