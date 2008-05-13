1400 متر شبکه جمع آوری خطوط انتقال فاضلاب در تفت اجرا شد

عباس کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این خطوط در اقطار 200، 315 و 700 میلی متر با لوله هایی از جنس پلی اتیلن است که تاکنون 54 درصد کار انجام شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این تصفیه خانه، جمعیتی برابر 100 هزار نفر تحت پوشش خدمات آن قرار می گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح مصوب تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت با اعتباری بیش از 60 میلیارد ریال و بر اساس مطالعات مرحله اول در قالب دو مدول اجرایی مستقل به ظرفیت 12 هزار متر مکعب در شبانه روز است.

کربلایی همچنین از پیشرفت 41 درصدی توسعه شبکه آب تفت در سال گذشته نسبت به سال 85 خبر داد و یادآور شد: برای اجرا و اتمام پروژه های بخش آب و فاضلاب شهر تفت در سال جاری به اعتباری برایر 11 میلیارد ریال نیاز است.

به گفته وی اصلاح، توسعه و زونبندی شبکه آب و فاضلاب و استانداردسازی انشعاب گلخانه ها از طرحهای اجرایی این آبفا در سال جاری است.