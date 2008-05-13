آزمون تعیین سطح کارگران ساختمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران بر اساس تبصره 6 لایحه بودجه سال 86 و به منظور افزایش توان فنی و مهارتی کارگران ماهر مقرر شد با تخصیص مبلغ 20 میلیارد تومان نسبت به شناسایی 240 هزار نفر کارگر فنی و آموزش رایگان 60 هزار نفر از آنها در سطح کشور اقدام شود.

در این راستا تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مهرماه سال 86 منعقد شد که در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، کانون کاردانهای فنی ساختمان نسبت به شناسایی کارگران ماهر اقدام کرد.

براین اساس در مرحله اول بیش از 2000 نفر کارگران ماهر در رشته های جوشکاری و اسکلت ساز، بتن ساز و بتن ریز، آرماتور بند، کفراژ بند، قالب بند و سفتکار شناسایی شده اند که لازم است توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، آزمون تعیین سطح از آنها بعمل آید.

آزمون مذکور در روزهای 25 و 26 اردیبهشت سالجاری توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران برگزار می شود و در صورت شرکت کارگران در دوره های آموزشی مبالغی تحت عنوان کمک هزینه آموزشی به آنان پرداخت خواهد شد.

بر اساس آزمون مذکور سطح توانایی کارگران ماهر معلوم می شود، چنانچه در حد لازم باشد نسبت به صدور کارت مهارت فنی و تحویل به کارگران اقدام می شود و در صورت نیاز به آموزش تکمیلی این آموزش به صورت رایگان و توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای انجام خواهد شد.