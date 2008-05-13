استحصال 130 میلیون متر مکعب آب از قنوات استان خراسان شمالی

مرتضی حجی پور ظهر امروز در گفتگو باخبر نگار مهرافزود: یک درصد آب مصرفی بخش کشاورزی استان خراسان شمالی از طریق قنوات تامین می شود.

وی اظهار داشت: احیا و مرمت 72 رشته قنات امسال در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان استکه با انجام آن آبدهی قنات های موجود به 180 لیتر در ثلنیه افزایش می یابد.

حجی پور اضافه کرد: برای احیا ومرمت این تعداد قنات شش هزارو 820 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی پیشنهاد شده است.

وی طول قنات های استان را 686/7 کیلومتر و متعلق به 17 هزار و 102 بهره بردار عنوان کرد.

وی افزود: قنوات موجود 31 هزار و 289 هکتار از زمینهای استان را آبیاری می کند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادغان کرد: عمر تعدادی از قناتهای استان به بیش از 300 سال می رسد.

وی ادامه داد: پرآب ترین قنات استان قنات کلاته محمدرضا خان است که 120 لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

استان خراسان شمالی با وسعت 28هزار و 100 کیلو متر مربع دارای 704 رشته قنات است.