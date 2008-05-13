هدف حوادث اخیر لبنان سیطره یهود بر بلاد اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القبس، "شیخ عبدالعزیز آل شیخ" مفتی کل عربستان در واکنش به حوادث لبنان اعلام کرد: حوادث لبنان اقدامی از پیش برنامه‌ریزی شده و هدف آنها آسان کردن سیطره و تسلط یهود و کشورهای بزرگ بر بلاد اسلامی بودند.

"شیخ عبدالعزیز" رئیس هیئت علمای برجسته عربستان افزود: بی هیچ شک و تردیدی آنچه که در لبنان درحال وقوع است، حوادثی دردناک و غم انگیز است که قلب بشریت را به درد می‌آورد .

وی درادامه تصریح کرد: حوادث لبنان انقلابی برنامه ریزی شده به دست کسانی است که خود را به اسلام نسبت می‌دهند و شعار اسلام را سر می‌دهند.

مفتی کل عربستان در خلال سخنرانی که درریاض ایراد کرد، گفت: اینان آمدند تا مکانی را برای یهود و کشورهای بزرگ مهیا کنند.

وی تأکید کرد: این اقدامات بیهوده انجام نشده‌اند، بلکه با هدف ایجاد فتنه‌انگیزی صورت گرفتند.

تصمیمات دولت فواد سنیوره علیه مقاومت برای برچیدن شبکه ارتباطی تلفنی مقاومت، با اعتراض گسترده طرفداران مقاومت در برابر اشغالگری و تهدیدهای رژیم صهیونیستی روبرو شد که آن را توطئه‌ای آشکار با هدایت امریکا و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت قلمداد کردند.

این وضعیت سبب بروز درگیریهایی از روز چهارشنبه 18 اردیبهشت در بیروت شده است. بر اثر این درگیریها تاکنون بیش از 60 نفر کشته و 198 نفر دیگر زخمی شده‌اند.