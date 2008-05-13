قهرمان نیم فصل دوم می شویم / توانایی هایم را قبلا اثبات کرده ام

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمش برابر سایپا گفت: در دو بازی پایانی لیگ برتر در اندیشه حفظ قهرمانی خود در نیم فصل دوم هستیم و به همین دلیل تنها پیروزی برابر سایپا و برق شیراز برایمان مهم است.

وی ادامه داد: طبیعی است که سایپا برای موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا نتوانسته در لیگ نتایج خوبی کسب کند ولی ما به نتایج آنها کاری نداریم. به همین دلیل با تمام قوا و برای شکست حریف به میدان می رویم.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد در خصوص تقابلش با دایی تصریح کرد: من قبلا با قهرمان کردن تیم "ب" در غرب آسیا و همچنین مدعی کردن تیم قعرنشین ابومسلم، توانایی هایم را ثابت کرده ام. البته بازیکنان تیم هم برای شکل گیری این موفقیت ها تلاش زیادی کردند و درنهایت به جایگاهی که لیاقت آن را داشتند، دست یافتند.

وی خاطر نشان کرد: مطمئنا اگر بازیکنانم به راحتی امتیازات دیدارهای خارج از خانه را از دست نمی دادند، امروز ابومسلم به غیر از قهرمانی در نیم فصل دوم لیگ برتر، مدعی قهرمانی در لیگ هفتم نیز بود.

مظلومی در پایان در خصوص خبر پیوستنش به تیم استقلال به عنوان جانشین کریمی گفت: تاکنون که صحبتی با من نشده ولی به دلیل تعهدی که به باشگاه ابومسلم دارم صحیح نیست تا پایان مسابقات فصل جاری با تیم دیگری مذاکره کنم. البته باید دید بعد ازلیگ چه اتفاقی می افتد.

دیدارتیم های فوتبال سایپا و ابومسلم مشهد در چارچوب هفته سی و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر ساعت 16:30 دقیقه عصر فردا در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می شود.