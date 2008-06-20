شهریار عباسی - نویسنده - در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با وجود اینکه طی سال های اخیر شاهد موج داستان نویسی نو و ظهور نویسندگان جدید بوده ایم اما همه شواهد حاکی از آن است که اغلب مخاطبان هنوز به خواندن آثار نویسندگان دهه های قبل گرایش دارند.

وی افزود: البته باید بپذیریم که طی دهه های 30 و 40، نویسندگان بزرگی در عرصه ادبیات داستانی ایران ظهور کردند که آثار درخشان آنها مورد توجه طیف های زیادی واقع شد.

عباسی ادامه داد: به نظر می رسد ادبیات داستانی ما در حال حاضر دوره گذار را طی می کند. درواقع باید بپذیریم که داستان نویسی ما هنوز راه خود را به آن شکلی که باید نیافته است. ما راه درازی برای رسیدن به تکامل در ادبیات داستانی پیش رو داریم. شاید از تعداد بی شمار نویسندگان فعلی، بعدها فقط حدود 10 نفر افراد شاخص در ذهن ها باقی بمانند.

نویسنده رمانهای "موسم آشفتگی" و "می خواهم یک نامه کوتاه بنویسم"، به گزینش و انتخاب برخی جوایز ادبی در تاثیرگذاری روی مخاطب اشاره کرد و افزود: گاه گزینش های انجام شده به شکل نادرست و از روی عدم شناخت و یا باندبازی هایی است که در این عرصه وجود دارد. مسلما این امر نیز به عدم کشف استعدادها منجر می شود و به ادبیات داستانی ما در آینده نه چندان دور لطمه های زیادی وارد می کند.