اولین جشنواره ملی صنایع دستی و غذای گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، علیرضا شناسایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: این نمایشگاه که با موضوع غذای سنتی و صنایع دستی برگزار خواهد شد هنرمندان و آشپزانی از دیگر استان های کشور حضور خواهند داشت.

دبیر این جشنواره برگزاری این نمایشگاه را گامی مهم در جهت شناساندن گناباد و فرهنگ اصیل آن به سایر استانهای کشور دانست و اظهار داشت: حضور هنرمندان از سایر نقاط کشور در این شهرستان باعث ایجاد تعامل فرهنگی سازنده میان فرهنگها و اقوام این سرزمین خواهد شد.

شناسایی ادامه داد: گناباد به لحاظ تاریخی و فرهنگی از موقعیت ویژه ای برخوردار است به طوری که وجود بیش از 200 اثر تاریخی و آداب و رسوم اصیل ایرانی صنایع دستی ، دانشوران و منجمین بزرگ همه و همه نشان دهنده غنای فرهنگی و تاریخی این خطه از ایران است که می بایست به سایر نقاط ایران و دیگران معرفی شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناباد گفت: شهرستان گناباد تا کنون در چندین جشنواره ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور در بخش صنایع دستی و غذاهای محلی شرکت نموده و توانسته است عنوان بهترین آش ایرانی را نیز برای جوشپره در ایران کسب نماید.

مسئول اجرایی این جشنواره نیز گفت: اولین جشنواره صنایع دستی ، سوغات و غذای محلی گناباد از سوی شرکت بین المللی تابا طوس با همکاری فرمانداری ، شورای اسلامی شهر و شهرداری، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و غیره در محل پارک آبی به مدت یک هفته برگزار خواهد شد.

رضا امیری هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد شادابی و نشاط در بین شهروندان به ویژه نسل جوان، معرفی آداب و رسوم سنتی و اصیل منطقه ، موسیقی مقامی، مسابقات و سرگرمی و بازدید از آثار تاریخی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: فعالیت اجرایی نمایشگاه از چند ماه قبل آغاز شده و اکنون دبیر خانه ستاد در محل شورای اسلامی شهر نیز مستقر شده است و تا کنون حضور 10 استان در نمایشگاه قطعی است.