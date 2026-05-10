حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فراخوان ثبتنام برای ۲ دوره قرآنی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساختها برای فعالیتهای قرآنی و پیشبرد اقدامات ماندگار در این حوزه، ۲ دوره جدید را طبق نیازمندی فضای قرآنی استان در دستور کار قرار دادیم.
رئیس اداره امور قرآنی در ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دورههای استانی مطابق با رصد و شناسایی نیازهای مناطق مختلف استان اجرایی میشود، ادامه داد: فراخوان ثبتنام دوره «تربیت مربی آشنایی و انس کودکان با قرآن» و اولین دوره «تربیت معلم حفظ» منتشر شد و نامنویسی از علاقهمندان به مدت یک هفته ادامه دارد.
منصوری بیان کرد: این دورهها با هدف تربیت نیروهای متخصص و فعال در حوزه فعالیتهای قرآنی برگزار میشود؛ معلم حفظ به معنی کسی که با تخصص کامل بتواند به تدریس حفظ بپردازد، یکی از مهمترین نیازها بود. با وجود برخورداری استان از شمار بالای حافظان قرآن کریم، اما در زمینه مدرس حفظ کمبود داریم که مقرر شد دوره تربیت معلم را در دستور کار قرار دهیم.
وی با تصریح اینکه بسیاری از مربیان قرآن با کودکان کار میکنند، بیان کرد: این فضا ایجاب میکند که معلمان قرآن کودکان، مهارتهای لازم را برای انتقال هدفمند و موثر آموزهها به کودکان کسب کنند که در این راستا، دوره تربیت مربی انس کودکان با قرآن در دستور کار قرار گرفت. هر دوی این دورهها برای اولین بار در استان به این شکل برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه با توجه به تخصصی بودن دورهها ظرفیت محدود یعنی ۲۰ نفر برای هر دوره در نظر گرفتیم، ادامه داد: اگرچه حجم تقاضا از بدو اعلام فراخوان، بسیار بالا و چند برابر ظرفیت بود اما در حال حاضر امکان برگزاری بیش از یک کلاس ۲۰ نفره را نداریم لذا از بین متقاضیان، نیروهای فعالتر برای شرکت در دورهها انتخاب خواهند شد.
منصوری از اعطای گواهینامه معتبر سازمان دارالقرآن به شرکتکنندگان در این دورهها خبر داد و تصریح کرد: به محض اینکه شرایط مهیا شود، دورههای بعدی نیز برگزار خواهد شد تا افراد بیشتری تحت آموزش قرار بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه از همه شهرستانها برای استفاده از این دورهها انتخاب خواهد شد، افزود: هر شهرستان باید در این دورهها نماینده یا نمایندگانی داشته باشد تا این ظرفیت در بین تمام شهرستانهای استان توزیع شود.
منصوری در خصوص شیوه برگزاری کلاسها، گفت: این دورهها به صورت حضوری و مجازی شامل آموزشهای آفلاین و آنلاین برگزار خواهد شد که شرکتکنندگان برای گذراندن آزمونها و دریافت مدرک رسمی سامانه ملی، باید در همه کلاسها حضور فعال داشته باشند.
وی بیان کرد: از اساتید و ممتحنین مجاز استانی و ملی برای این دورهها استفاده میشود و شرکتکنندگان هر دوره باید ۱۲۰ ساعت آموزش حضوری و مجازی دریافت کنند.
وی گفت: برای دوره استانی تربیت مربی آشنایی و انس کودکان باقرآن اولویت با مربیان فعال قرآنی، مربیان مهدهای کودک، پیشدبستانی و مدارس ابتدایی است؛ برای دوره استانی تربیت معلم حفظ نیز داشتن مدرک حفظ از پنج جزء به بالا از مهمترین شرایط ثبتنام کنندگان است.
یادآور میشود، علاقهمندان برای اطلاع از شرایط و ثبتنام در اولین دوره استانی تربیت معلم حفظ از طریق فرمافزار https://formafzar.com/form/gvqkz و در دوره استانی تربیت مربی آشنایی و انس کودکان باقرآن از طریق فرمافزار https://formafzar.com/form/329jf اقدام کنند.
