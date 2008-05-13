میزان عوارض پسماند به تولید زباله بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران در جریان بررسی دو فوریت طرح اصلاحیه مصوبه مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند ، خاطر نشان کرد: مسئله شمال شهر و جنوب شهر نیست، بلکه میزان تولید زباله مهم است وعوارض پسماند به ارزش ملک نیست و به میزان تولید پسماند بستگی دارد.

وی تصریح کرد: شهرداری در سال گذشته برای اولین بار عوارض را در چهار قسط ارائه کرد با این همه ارائه عوارض پسماند در بهمن ماه موجب بروز نارضایتی در بین شهروندان شد.

رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر نیز یاد آور شد: اگر تمامی عوارض پسماند به صورت کامل به شهرداری پرداخت شود تنها یک سوم هزینه جمع آوری پسماندهای شهر تهران دریافت شده است.

وی همچنین افزود: به علت محدودیت های زمانی، اجرای اخذ عوارض پسماند در زمان مناسبی در سال گذشته انجام نشد و فرصت مطلوب جهت اطلاع رسانی ایجاد نگردید.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز تاکید کرد: به نظر می رسد باید بررسی بیشتری در مورد زمان اجرای اخذ این عوارض صورت می گرفت تا مردم دچار نگرانی نشوند.

به گفته ابتکار تنها باید برای شهروندان و واحدهای مسکونی مهلت پرداخت عوارض پسماند تمدید شود و تولید کنندگان انبوه زباله نظیر رستورانها و تالارها از این مسئله مستثنی شوند.

رسول خادم در ادامه یاد آور شد: متاسفانه برخی واحدهای صنعتی، رستورانها وتالارها چند عوارض را با موضوع پسماند می پردازند که این مسئله نیز باید اصلاح شود.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، تاکنون حجم بسیار اندکی از عوارض پسماند پرداخت شده و به همین دلیل باید نسبت به اصلاح مصوبه شورا اقدام شود.