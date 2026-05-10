به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از مرکز فرهنگی امام حسین(ع) وابسته به آستان مقدس حسینی در اسلام‌آباد، با سردار محمد یوسف، وزیر امور دینی و هماهنگی بین ادیان پاکستان، در دفتر وی دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در فضایی دوستانه و مثبت برگزار و در آن راهکارهای ترویج دوستی مذاهب و ادیان، تقویت فرهنگ همزیستی و احترام متقابل در جامعه پاکستان و مسائل دینی، فرهنگی و علمی بررسی شد.

این هیئت توضیحاتی در مورد فعالیت‌های مذهبی، آموزشی، فرهنگی و فکری انجام‌شده توسط مرکز فرهنگی امام حسین(ع) در اسلام آباد ارائه داد و نقش این مرکز را در نشر معارف اسلامی، ارتقای آگاهی فکری و فرهنگی و خدمت به اقشار مختلف جامعه و همچنین تلاش‌های آن برای تحکیم ارزش‌های اعتدال، تقریب و وحدت اسلامی تبیین کرد.

این هیئت به نمایندگی از آستان حسینی از وزیر امور دینی پاکستان برای بازدید از عتبات مقدس در عراق رسماً دعوت به عمل آورد.

هیئت مرکز فرهنگی امام حسین(ع) همچنین برخی پروژه‌های علمی، دینی، بشردوستانه و خدماتی تحت نظارت آستان مقدس حسینی را تبیین و بر نقش برجسته این آستان در خدمت به بشریت و گسترش ارزش‌های همدلی، برادری و تسامح در سراسر جهان تأکید کرد.

در ادامه سردار محمد یوسف از آستان مقدس امام حسین(ع) به خاطر این دعوت سخاوتمندانه ابراز قدردانی کرده و با کمال میل آن را پذیرفت.

وی همچنین از نقش فعال مرکز فرهنگی امام حسین(ع) در اسلام‌آباد و از تلاش‌های آن در خدمت به جامعه، ارتقای آگاهی دینی و فرهنگی و تقویت روحیه همزیستی و وحدت قدردانی کرد.