ارسال پیامک پرهزینه تر از انتقال اطلاعات از هابل به زمین است!

به گزارش خبرگزاری مهر، این محاسبات به وسیله نایگل بانیستر از دانشگاه لچستر انگلیس صورت گرفته است. وی توانسته است هزینه دریافت یک مگابایت داده از تلسکوپ فضایی هابل را با هزینه 5 پنی ارسال پیامک مقایسه کرده و به نتیجه جالب توجهی برسد.

بانیستر گفت: حداقل خطوط نوشتاری در پیامک چهار بار پرهزینه تر از انتقال داده از تلسکوپ هابل به زمین است.

وی ادامه داد: حداکثر اندازه یک متن برای پیامک 160 حرف است که حجمی بالغ بر 140 بایت را اشغال می کند چون در سیستم ارسال پیامک به ازای هر حرف تنها هفت "بیت" وجود دارد و از آن گذشته فرض می کنیم هزینه ارسال هر پیامک تنها 5 پنی باشد.

وی افزود : در هر مگابایت حجم یک میلیون و 48 هزار و 576 بیت وجود دارد که اگر این رقم را گرد کنیم عدد یک میلیون بیت به دست می آید. این حجم معادل حجم 7490 پیامک است. حال اگر به ازای هر پیامک 5 پنی هزینه در نظرگرفته شود هزینه کلی معادل 49/374 پوند به ازای هر مگابیت یا در حقیقت 4/4 برابر گرانتر از هزینه بارگذاری داده از تلسکوپ هابل به زمین آن هم در خوشبینانه ترین حالت ممکن است.

بر اساس گزارش زی نیوز، این محقق ادامه داد: از آنجا که محاسبه هزینه بارگذاری اطلاعات از هابل به زمین کار بسیار مشکلی است از مهندسان ناسا رقم 85/8 پوند به ازای هر مگابایت را دریافت کرده است.

وی در پایان نتیجه گیری کرده است، گرچه هزینه دریافت اطلاعات از هابل چندان کم هزینه نیست اما هزینه ارسال پیامکها نجومی است!