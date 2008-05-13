شرایط خرید تضمینی گندم کشاورزان در مه ولات تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات سید حمید موسوی ظهر امروز در جلسه­ای که به منظور بررسی چگونگی خرید غلات در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، از تسهیل شرایط خرید تضمینی گندم کشاورزان خبر داد.

وی با اشاره به نزدیکی فصل برداشت گندم و جو گفت: با توجه به اینکه در شهرستان مه­ولات به دلیل شرایط اقلیمی، برداشت غلات زودتر از شهرستان­های دیگر استان انجام می­شود، ضرورت دارد تا دستگاه­هایی که به شکلی در برداشت غلات دخیل می­باشند از هم اکنون آمادگی لازم جهت برداشت و خرید تضمینی این محصولات را داشته باشند.

سید حمید موسوی افزود: اگرچه بر اثر سرمازدگی و خشکسالی تولید این محصولات در شهرستان کاهش چشمگیری خواهد داشت، لکن باید شرایطی را فراهم کنیم تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه گندم خود را به مراکز خرید تحویل و وجوه آنرا نقداً دریافت کنند.

وی با توجه به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی در شهرستان مه ولات دارای نمایندگی و مراکز خرید نیست، از سازمان تعاون روستایی و اتحادیه شرکت تعاونی­های روستایی شهرستان خواست تا با بهره گیری از امکانات و ظرفیت­های انباری خود در خرید گندم مشارکت نمایند.

وی همچنین از تعزیرات حکومتی شهرستان خواست تا بر حسن خرید گندم در مراکز خرید نظارت نمایند.

در سال زراعی جاری 15 هزار هکتار از اراضی شهرستان مه­ولات به کشت گندم و جو اختصاص یافته است.

