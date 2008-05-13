ایران با 14 گل تاجیکستان را در هم کوبید/ 7 گل برای آقای گل فوتسال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا دقایقی پیش تیم ملی فوتسال کشورمان در سالن "نیمی بوتر" شهر بانکوک به دیدار تیم ملی تاجیکستان رفت و با برتری 14 بر صفر مقابل این تیم به عنوان تیم برتر گروه D به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات راه یافت.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این بازی وحید شمسایی (7 گل)، مصطفی طیبی و مجید رئیسی (هر کدام 2 گل)، علی اصغر حسن زاده، محمد رضا حیدریان و جواد اصغری مقدم (هر کدام یک گل) گلزنی کردند.

تیم ملی فوتسال کشورمان در این مرحله از مسابقات موفق به زدن 34 گل شد که در نوع خود رکوردی بی نظیر است. ضمن اینکه وحید شمسایی که عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتسال جهان را در اختیار دارد دراین دیدار 7 گل دیگر به ثمر رساند.

در گروه D مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز یک بازی دیگر برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال چین با 9 گل از سد کویت گذشت و با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا راه یافت.

جدول رده بندی گروه D مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا:

1- ایران 9 امتیاز، 2- چین 6 امتیاز، 3- تاجیکستان 3 امتیاز، 4- کویت بدون امتیاز