برندگان مسابقه "خطای ادراکی دیدار سال" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "انجمن همبستگی نورونی" آمریکا همه ساله با حضور تیمهای دانشگاهی دنیا چالشی را برای فریب دادن مغز و چشم انسان برگزار می کند.

این چالش با عنوان "مسابقه بهترین خطای ادراکی دیداری سال" برگزار می شود و کارشناسان بینایی سنجی، چشم پزشکان و نورولوژیستها آگاهیهای خود را از مکانیزمهایی که در درک خطاهای دیداری و ادراکی مشارکت دارند نشان می دهند.

در سال 2007 رتبه اول این رقابتها را سه کانادایی کسب کردند که دو تصویر در کنار هم از برج پیزا را نشان داده بودند. در این دو تصویر از برج پیزا، تصویر سمت راست کمی خمیده تر از تصویر سمت چپ بود.

امسال دو محقق از دانشگاه "رادباوند" هلند تواستند برنده این دوره از مسابقات شوند.

این دو محقق اثری را خلق کردند و نشان دادند زمانی که یک تصویر رنگی ثابت می شود می تواند برپایه تصویری که بلافاصله در ادامه تصویر اول می آید تغییر کند. این خطای تصویری با یک حرکت کوچک ایجاد می شود و احساس پس دید بعد از تصویر نام دارد.

براساس پایگاه خبری این مسابقات، دومین برنده مربوط به یک "اثر دیداری" است که در چند فیلم به نمایش در آمدند. در این فیلمها دو چهره از یک زن نشان داده شده بود که اگر از دور دیده شوند به نظر می رسند به هم نگاه می کنند اما اگر از نزدیک دیده شوند مشاهده می شود که چشمهای آنها روی خود بیننده ثابت شده است.

برنده خالق این تصویر خطای دیداری ادراکی راب جنکینز از دانشگاه گلاسکو است.

رتبه سوم این مسابقه به فیلمی اختصاص یافت که توماس پاپاتوماس از دانشگاه راجرز آمریکا ساخته است. در این فیلم یک ماسک توخالی نشان داده می شود درحالی که با نگاه کردن به آن به نظر می رسد این ماسک مشابه یک چهره کامل انسان است.