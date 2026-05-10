معاون استاندار لرستان: ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اسکان موقت پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، بعدازظهر یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به ثبتنام ۱۷۴ نفر برای دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان، از پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان خبر داد.
۱۴۷ نفر از ۱۷۴ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شدند
مجیدی اظهار کرد: از تعداد ۱۷۴ نفر ثبتنامکننده برای دریافت تسهیلات اسکان موقت در استان، تاکنون ۱۴۷ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای حمایت از آسیبدیدگان است.
۸۴ درصد از کل تسهیلات پیشبینیشده محقق شد
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اینکه مبلغ کل پرداختی به متقاضیان ۸۸ میلیارد تومان است، افزود: این میزان پرداختی نشان میدهد ۸۴ درصد از کل تسهیلات در نظر گرفته شده برای اسکان موقت تاکنون محقق شده است.
بروجرد با ۴۴ نفر؛ رتبه اول ثبتنامکنندگان تسهیلات اسکان موقت
معاون عمرانی استاندار لرستان به تفکیک شهرستانی ثبتنامشدگان اشاره کرد و گفت: شهرستان بروجرد با ۴۴ نفر بیشترین آمار ثبتنامی را دارد و پس از آن خرمآباد با ۴۲ نفر در رتبه دوم قرار گرفته است.
مجیدی افزود: شهرستان دورود با ۲۵ نفر، الشتر با ۲۲ نفر، پلدختر با ۹ نفر و نورآباد با ۵ نفر سایر متقاضیان دریافت این تسهیلات را تشکیل میدهند.
ادامه رسیدگی به پروندههای باقیمانده و آمادهباش دستگاههای اجرایی
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: فرآیند رسیدگی به پروندههای باقیمانده با جدیت ادامه دارد و دستگاههای اجرایی استان برای جذب کامل اعتبارات و خدماترسانی هرچه سریعتر به آسیبدیدگان در آمادهباش کامل هستند.
