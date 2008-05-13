پیشگیری از مهترین اهداف ناجا در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، سرهنگ بهرام بیات ظهر امروز در همایش تبیین بررسی راهکارهای نهادینه سازی ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی گفت: نیروی انتظامی امسال پیشگیری از وقوع جرم را در برنامه خود دارد و قبل از وقوع جرم درصدد پیشگیری از آن است.

وی با اشاره به آسیبهای اخلاقی و اجتماعی در جامعه گفت: همه دستگاه ها و نهادها باید برای رسیدن به ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی تلاش کنند.

بیات با بیان اینکه با اجرای طرح امنیت اخلاقی در جامعه شاهد کاهش جرایم و جلوگیری از روند افزایش آسیبها و ناهنجاریها بوده ایم، گفت: متاسفانه بسترهای مختلفی برای وقوع جرم در جامعه وجود دارد.

به گفته وی، وقوع بسیاری از جرایم نظیر سرقت مسلحانه، نزاع‌های دسته‌جمعی و جرائم به صورت محسوس کاهش یافته است که نشان دهنده عملکرد ناجا در اجرای طرحهای مختلف است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این همایش با اشاره به احدایث و روایات گفت: برای ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه باید امنیت اقتصادی شکل بگیرد که وجود مسائل اقتصادی از عوامل تهدید کننده این امنیت در جامعه است.

حجت الاسلام محمد بارانی افزود: رشد ابزار اطلاعاتی و اطلاع رسانی در جامعه و تهاجم فرهنگی غرب علیه جوانان ایرانی باعث شده است که امنیت اخلاقی و اجتماعی مورد هجمه قرار گیرد.

امام جمعه مهدی شهر افزود: ناتوی فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری باید مدنظر همه مسئولان قرار گیرد که متاسفانه بسیاری از جوانان در معرض آسیب های تهاجم فرهنگی دشمنان هستند.

به گفته وی، رسانه ها و دستگاه های اطلاع رسانی باید تلاش بیشتری باید برای ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی داشته باشند و همه دستگاه ها خود را در این زمینه مسئول بدانند.