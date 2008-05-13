8 سال محرومیت برای ورزشکاران دوپینگی/ باز پس گیری مقام های کسب شده

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) امروز برای رسیدگی به پرونده عباس نوری، عباس لیموچی و مهدی یارعلی که نتیجه آزمایش دوپینگ آنها از سوی آزمایشگاه کلن آلمان مثبت اعلام شده بود، تشکیل جلسه داد.

در پایان نشست امروز عباس نوری که در وزن 96 کیلوگرم پیکارهای کشتی جام یادگار امام (دهه دوم بهمن ماه سال 86) شرکت کرده بود به دو سال محرومیت از حضور در میادین داخلی و خارجی محروم شد.

همچنین اعضای شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، در مورد عباس لیموچی و مهدی یارعلی که در جریان مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور (بهمن ماه 86 - بندر عباس) در پروسه نمونه گیری شرکت کرده بودند اقدام به صدور رای مبنی بر محرومیت 3 ساله هر یک از آنها از شرکت در تمام میادین داخلی و بین المللی کردند.

کرم الله علیمرادی دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "زمان آغاز محرومیت این ورزشکاران ازحضور آنها در مسابقات مربوطه در نظر گرفته می شود. ضمن اینکه هر گونه عنوانی که این ورزشکاران در این مدت موفق به کسب آنها شده بودند، بازپس گرفته خواهد شد."

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تاکید کرد: " تا پایان یافتن مدت محرومیت عباس نوری، عباس لیموچی و مهدی یارعلی هیچ تیم و باشگاهی حق انعقاد قرار با آنها تحت هر عنوانی را نخواهد داشت در غیر این صورت با خاطیان برخورد جدی خواهیم داشت."

عباس نوری، عباس لیموچی و مهدی یارعلی با استفاده از ماده نیروزای "استنازولول" اقدام به دوپینگ کرده بودند.