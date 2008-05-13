۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

تظاهرات فلسطینی ها در اعتراض به تداوم محاصره نوار غزه/هشدار حماس درباره انفجار بمب انسانی

فلسطینی های ساکن نوار غزه در اعتراض به تداوم محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی که با سکوت جهانیان همراه است؛پنجشنبه این هفته، در گذرگاه بیت حانون تظاهرات می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فوزی برهوم سخنگوی رسمی جنبش حماس با اعلام این خبر گفت : مردم فلسطین در برابر مرگ تدریجی سکوت نخواهند کرد و مسئولیت کامل رفع محاصره نوارغزه را بر عهده خواهند گرفت.

در همین راستا عبداللطیف القانوع سخنگوی رسمی جنبش حماس در شمال نوارغزه نیز تصریح کرد: یک بمب انسانی وجود دارد که در  صورت تداوم محاصره نوارغزه امکان دارد در هر زمانی منفجر شود.

به گفته وی، حماس تصمیم گرفته است که با به کارگیری تمام ابزارها و راهها، محاصره نوارغزه را از بین ببرد.

قانوع خاطرنشان کرد: اگر دشمن آتش بس را نپذیرد؛ جایگزینهای دیگری برای رفع محاصره نوارغزه وجود خواهد داشت. نمی توان در برابر محاصره نوارغزه سکوت کرد و ما قصد داریم به هر طریقی این محاصره را بشکنیم.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل نوارغزه از سوی جنبش حماس در ژوئن سال گذشته، این منطقه را به محاصره خود درآورد.

این رژیم از17 ژانویه (27 دی) نوارغزه را در محاصره کامل قرار داده و تمام گذرگاههای این منطقه را بسته است.

