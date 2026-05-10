قانون برای مشتری است، نه برای «مستر بلیط» متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش ثبتشده از سوی یکی از کاربران درباره عملکرد سایت فروش بلیت «مستر بلیط» نشان میدهد این مجموعه در فرآیند استرداد بلیت قطار، برخلاف قانون و ادعای موجود درباره قوانین کنسلی عمل کرده است.
بر اساس اظهارات ثبتشده کاربر کمتر از یک ساعت پس از خرید بلیت و پیش از حرکت قطار درخواست لغو بلیت را ثبت کرده اما سامانه آنلاین اجازه انجام کنسلی را نداده و اعلام کرده است که باید حداقل یک ساعت از زمان خرید بگذرد؛ موضوعی که عملاً امکان استفاده از حق قانونی استرداد کامل وجه را از مسافر سلب میکند.
همچنین در تماس اولیه با سیستم تلفنی به کاربر اعلام شده که درخواست پیگیری و انجام خواهد شد، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. در ادامه و پس از تماس مجدد، اپراتور پشتیبانی نه تنها پاسخ شفافی ارائه نکرده، بلکه با برخوردی نامناسب اعلام کرده «قانون شرکت» متفاوت است؛ ادعایی که با حقوق شناختهشده مسافر در تعارض عنوان شده است.
طبق این گزارش در نهایت تنها ۱۰ درصد مبلغ بلیت به کاربر بازگردانده شده و ۹۰ درصد هزینه کسر شده است؛ در حالی که درخواست کنسلی در بازه زمانی مجاز و پیش از حرکت قطار ثبت شده بود.
بررسی این تجربه، بار دیگر موضوعاتی مانند محدودیتهای غیرشفاف در سامانههای آنلاین، ضعف پاسخگویی پشتیبانی و بیتوجهی به حقوق مصرفکننده را مطرح میکند، مسائلی که میتواند اعتماد کاربران به خدمات آنلاین فروش بلیت را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
