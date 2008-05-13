۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

اعطای کمک 500 میلیون ریالی به موسسات قرآنی هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل ارشاد هرمزگان گفت: طی قرار داد منعقد شده بین مرکز توسعه و ترویح فعالیت های قرآنی وزارت ارشاد و موسسات قرآنی هرمزگان در قالب طرح جامع ملی حفظ و مفاهیم قرآن کریم 500 میلیون ریال اعتبار به موسسات حائز شرایط اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده ظهر امروز در حاشیه نشست کارگروههای فرهنگی افزود: موسسات قرآنی موظفند به مدت دو سال در قالب کلاسهای 15 نفره در رده های سنی مختلف با بکارگیری مربیان مجرب، حافظان و علاقمندان مباحث قرآنی را بر طبق منشور کاری تدوین شده از سوی مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تربیت نمایند.

وی اظهار داشت: این طرح از خرداد ماه مسال آغاز و تا پایان سال 88 ادامه خواهد داشت و تسهیلات در سه نوبت به موسسات پرداخت و در شرط پراخت اعتبارات نیز منوط به اجرای موفق مراحل تدوین شده قبلی است.

امیرزاده ادامه داد: در سراسر استان هرمزگان 20 موسسه قرانی وجود دارد که طی اعلام مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت ارشاد 12 موسسه شرایط اجرای این طرح را دارا هستند.

مدیر کل ارشاد هرمزگان با اشاره به برگزاری طرح استانی در پرتو قرآن به مناسبت سوم خرداد خبر داد و افزود: به مناسبت پیروزی ظفرمندانه آزادسازی خرمشهر طرح هرمزگان در پرتو قرآن در هفت شهرستان استان با حضر قاریان برجسته کشوری و بین المللی برگزار می شود.

وی گفت:  به منظور پاسداشت این روز مهم، از سوم خرداد به مدت یک هفته محافل انس با قرآن در هفت شهرستان استان هرمزگان از جزیره قشم آغاز و پس از ادامه در شهرستانهای بستک، بندلنگه، حاجی آباد، میناب، رودان و درپایان به جاسک ختم می شود.

