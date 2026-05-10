به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام قاسم روانبخش در دیدار با جمعی از اعضای کتائب الشهدای عراق با اشاره به روابط عمیق میان ملتهای ایران و عراق اظهار داشت: برادران ما در کتائب سیدالشهدای عراق بهخوبی ثابت کردهاند که مؤمنان با یکدیگر برادرند و مرزهای جغرافیایی نمیتواند میان دلهای ملتهای مسلمان جدایی ایجاد کند.
وی افزود: دشمن ما دشمنی واحد یعنی صهیونیستها و آمریکاییهاست و در مقابل، ملتهای منطقه با تکیه بر ایمان مشترک در کنار یکدیگر ایستادهاند و دوستان ما در کتائب سیدالشهدا نیز با ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و تقدیم شهدای گرانقدر، عمق اعتقاد خود به وحدت امت اسلامی را نشان دادهاند.
روانبخش با اشاره به اقدامات نیروهای مقاومت تصریح کرد: در جریان نبردهای اخیر از جمله در جنگ رمضان، بیش از هزار موشک از سوی نیروهای کتائب به سمت پایگاههای آمریکا و رژیم صهیونیستی شلیک شده که نشاندهنده اراده و عزم جدی این نیروها در مقابله با دشمنان امت اسلامی است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: جبهه مقاومت در سراسر منطقه، از یمن و عراق تا لبنان، با همبستگی بیشتر مسیر پیروزی نهایی را طی کند.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجاهدان مقاومت در منطقه با ایستادگی در برابر دشمنان مشترک و تقدیم شهدا، عمق باور خود به آرمانهای امت اسلامی را نشان دادهاند.
