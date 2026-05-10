۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

جبهه مقاومت با ایستادگی عمق باور خود به آرمان‌های اسلامی را نشان داد

قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجاهدان مقاومت در منطقه با ایستادگی در برابر دشمنان مشترک و تقدیم شهدا، عمق باور خود به آرمان‌های امت اسلامی را نشان داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در دیدار با جمعی از اعضای کتائب الشهدای عراق با اشاره به روابط عمیق میان ملت‌های ایران و عراق اظهار داشت: برادران ما در کتائب سیدالشهدای عراق به‌خوبی ثابت کرده‌اند که مؤمنان با یکدیگر برادرند و مرزهای جغرافیایی نمی‌تواند میان دل‌های ملت‌های مسلمان جدایی ایجاد کند.

وی افزود: دشمن ما دشمنی واحد یعنی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست و در مقابل، ملت‌های منطقه با تکیه بر ایمان مشترک در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و دوستان ما در کتائب سیدالشهدا نیز با ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و تقدیم شهدای گرانقدر، عمق اعتقاد خود به وحدت امت اسلامی را نشان داده‌اند.

روانبخش با اشاره به اقدامات نیروهای مقاومت تصریح کرد: در جریان نبردهای اخیر از جمله در جنگ رمضان، بیش از هزار موشک از سوی نیروهای کتائب به سمت پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شلیک شده که نشان‌دهنده اراده و عزم جدی این نیروها در مقابله با دشمنان امت اسلامی است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: جبهه مقاومت در سراسر منطقه، از یمن و عراق تا لبنان، با همبستگی بیشتر مسیر پیروزی نهایی را طی کند.

