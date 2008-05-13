میانگین جذب دانش آموز به هنرستانها در سطح خراسان رضوی 38 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن ازغندی ظهر امروز در چهارمین نمایشگاه آثار مهارتها و توانمندیهای هنرستانهای تربت حیدریه ضمن قدردانی از برگزاری چنین نمایشگاههایی افزود: بر پایی این نمایشگاه ها می تواند دانش آموزان را با توجه به استعدادهای خود هدایت تحصیلی نماید.

معاون سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از 16 و 500 هنرجو در 110 رشته کاردانش و 60 رشته فنی حرفه ای مشغول به تحصیل هستند، گفت: میانگین جذب دانش آموز به هنرستانها در سطح استان 38 درصد است .

وی اظهار داشت: تربت حیدریه با هدایت 42 درصد دانش آموزان به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش توانسته است رتبه برتر استان را در تحقق اهداف آموزشی کسب کند و از آثار آن موفقیتهای هنرجویان تربتی در آزمونهای استانی و کشوری طی چند سال اخیر است.

وی ادامه داد: در کلیه مسابقات و آزمون های علمی در سطح استان و کشور هنرجویان تربت حیدریه صاحب مقام های برتر می باشند و تربت حیدریه سهم عمده ای در کسب رتبه های کشوری استان دارد.

معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی طی سخنانی با اشاره به حضور 16 و 580 فرهنگی بسیجی در سطح آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در زمان جنگ هم 65 درصد بسیجیان فرهنگی و دانش آموز بودند.

ازغندی با بیان اینکه یکی از کاستیهای کتب درسی عدم توانایی ایجاد گسترش فرهنگ جبهه و شهادت و ایثارگری و معنویت در دراز مدت است اظهار امیدواری کرد که تحول کتب درسی بتواند این نقیصه را برطرف کند.

