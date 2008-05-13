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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

عمل جراحی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با موفقیت انجام شد

عمل جراحی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با موفقیت انجام شد

حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که ظهر امروز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، لحظاتی پیش به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاشانی که روز گذشته و به دنبال گرفتگی دو رگ قلبش در بیمارستان دی بستری شده بود، ظهر امروز تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. بنابر اعلام پزشکان این عمل با موفقیت انجام شد و کاشانی پس از یکساعت به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد.

به گفته نزدیکان کاشانی، او باید دو روز در بیمارستان تحت مراقب های ویژه باشد و پس از تایید سلامتی اش از سوی پزشکان، مرخص خواهد شد.

کاشانی در شرایطی به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است که تیم فوتبال پرسپولیس یکی از شانس های مسلم قهرمانی باید عصر فردا به مصاف صباباتری برود.

کد مطلب 682607

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