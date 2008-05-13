عمل جراحی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاشانی که روز گذشته و به دنبال گرفتگی دو رگ قلبش در بیمارستان دی بستری شده بود، ظهر امروز تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. بنابر اعلام پزشکان این عمل با موفقیت انجام شد و کاشانی پس از یکساعت به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد.

به گفته نزدیکان کاشانی، او باید دو روز در بیمارستان تحت مراقب های ویژه باشد و پس از تایید سلامتی اش از سوی پزشکان، مرخص خواهد شد.

کاشانی در شرایطی به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است که تیم فوتبال پرسپولیس یکی از شانس های مسلم قهرمانی باید عصر فردا به مصاف صباباتری برود.