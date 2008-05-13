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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

معاون وزیر بهداشت:

اتاق بحران در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایجاد می شود

اتاق بحران در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایجاد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سلامت وزارت بهداشت از ایجاد اتاق بحران در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سعید موید علویان ظهر امروز در دومین روز از پنجاه و هشتمین نشست روسای دانشگاههای علوم پزشکی مشهد افزود: به منظور ارائه خدمات بهتر و مدیریت صحیح وضعیت در هنگام بروز بحران این اتاق ها ایجاد خواهند شد.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: در خصوص ایجاد این اتاق ها صحبتها و برنامه ریزیهای خوبی در سفرهای استانی هیئت دولت انجام شده و امیدواریم به زودی این اتاقها در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی شود.

دکتر علویان با اشاره به لزوم همکاری و تعامل هر چه بیشتر میان دانشگاههای علوم پزشکی گفت: انتقال و استفاده از تجربیات موفق دانشگاه ها و گسترش طرحهای نو و خلاقانه در سطح دانشگاهها از مزایای تقویت تعامل و برقراری اینگونه ارتباطات است.

وی اظهار داشت: جدی گرفتن موضوع نظارت یک بحث اساسی است و از روسای دانشگاه ها می خواهیم تا با آسیب شناسی و ریشه یابی دقیق به این مسائل توجه ویژه داشته باشند.

علویان تصریح کرد: در سال جاری علاوه بر انجام طرح ارزیابی فضای فیزیکی بیمارستانها و مراکز درمانی بر کیفیت فرآیندها و نیز مدیریت کیفیت ارایه خدمات بیماران نظارت ویژه ای خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تقویت نظادت در بعد کیفی در دستور کار این حوزه قرار دارد، افزود: از روسای دانشگاه ها می خواهیم ضمن تقویت بعد نظارتی در حوزه درمان برخورد متخلفین و جلوگیری از ادامه روند نادرست تلاش بیشتری داشته باشند.

وی همچنین تصریح کرد: لزوم توجه اعتبارات و ارائه شفاف آمار و اطلاعات در این زمینه عملکردی شدن اهداف انجام تغییرات ساختاری در حوزه معاونت از سیاستها و برنامه های اصلی سال جاری در حوزه معاونت سلامت است.

دکتر علویان توجه به نگاه سلامت محور در تمامی ساختارها و نیز گسترش طرح پزشک خانواده را از دیگر برنامه ها و اهداف اصلی این معاونت در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 682609

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