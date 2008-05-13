اتاق بحران در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سعید موید علویان ظهر امروز در دومین روز از پنجاه و هشتمین نشست روسای دانشگاههای علوم پزشکی مشهد افزود: به منظور ارائه خدمات بهتر و مدیریت صحیح وضعیت در هنگام بروز بحران این اتاق ها ایجاد خواهند شد.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: در خصوص ایجاد این اتاق ها صحبتها و برنامه ریزیهای خوبی در سفرهای استانی هیئت دولت انجام شده و امیدواریم به زودی این اتاقها در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی شود.

دکتر علویان با اشاره به لزوم همکاری و تعامل هر چه بیشتر میان دانشگاههای علوم پزشکی گفت: انتقال و استفاده از تجربیات موفق دانشگاه ها و گسترش طرحهای نو و خلاقانه در سطح دانشگاهها از مزایای تقویت تعامل و برقراری اینگونه ارتباطات است.

وی اظهار داشت: جدی گرفتن موضوع نظارت یک بحث اساسی است و از روسای دانشگاه ها می خواهیم تا با آسیب شناسی و ریشه یابی دقیق به این مسائل توجه ویژه داشته باشند.

علویان تصریح کرد: در سال جاری علاوه بر انجام طرح ارزیابی فضای فیزیکی بیمارستانها و مراکز درمانی بر کیفیت فرآیندها و نیز مدیریت کیفیت ارایه خدمات بیماران نظارت ویژه ای خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تقویت نظادت در بعد کیفی در دستور کار این حوزه قرار دارد، افزود: از روسای دانشگاه ها می خواهیم ضمن تقویت بعد نظارتی در حوزه درمان برخورد متخلفین و جلوگیری از ادامه روند نادرست تلاش بیشتری داشته باشند.

وی همچنین تصریح کرد: لزوم توجه اعتبارات و ارائه شفاف آمار و اطلاعات در این زمینه عملکردی شدن اهداف انجام تغییرات ساختاری در حوزه معاونت از سیاستها و برنامه های اصلی سال جاری در حوزه معاونت سلامت است.

دکتر علویان توجه به نگاه سلامت محور در تمامی ساختارها و نیز گسترش طرح پزشک خانواده را از دیگر برنامه ها و اهداف اصلی این معاونت در سال جاری عنوان کرد.