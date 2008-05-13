برگزاری همایش روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش یک روزه که در شهر مقدس مشهد برگزار میشود، نزدیک به 200 نفر از کارشناس مسئولان و کارشناسان روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استانها و حوزه ستادی آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی به بحث و تبادلنظر پیرامون سیاستها و رویکردهای آموزش و پرورش در حوزه اطلاعرسانی خواهند پرداخت.
تبیین جایگاه و نقش روابط عمومیها در دولت نهم و بررسی راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و تنگناهای روابط عمومیهای آموزش و پرورش از دیگر اهداف برگزاری این همایش یک روزه است.
همچنین برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر مراسم هفته دولت با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب از دیگر برنامههای پیشبینی شده در همایش روز ملی ارتباطات و روابط عمومی است.
براساس این گزارش، از سال 86 به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، 27 اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی ارتباطات و روابط عمومی نام گرفته است.
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