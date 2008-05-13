روز بزرگداشت تئاتر هرمزگان 27 و 28 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی نیرومند ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هنر نمایش بالاخص نمایش آیینی و سنتی از قدمت قابل توجهی در استان هرمزگان برخوردار است و طبق اسناد و مدارک موجود بیش از سه نسل از حضور فعال هنرمندان این رشته در هرمزگان می گذارد که همراه با فراز و فرودهای بسیار موفقیت آمیز و چشمگیری بوده است.

وی گفت: برای گرامیداشت روز تئاتر هرمزگان برنامه های متنوعی تدارک دیده شده که در روز اول این مراسم ها گروههای نمایشی شهرستانهای میناب، رودان، هرمز و قشم به اجرای عمومی می پردازندو در روز دوم علاوه بر گروههای نمایشی شهرستان بندرعباس، مراسم بزرگداشت تئاتر هرمزگن نیز برگزار و از پیشکسوتان این حوزه تقدیر می شود.

برگزاری نمایشگاهی با هدف ارائه تاریخچه تئاتر هرمزگان، گزارش عملکرد یکساله انجمن های نمایش و موفقیت های کسب شده در این مسیر از دیگر برنامه های جنبی بزرگداشت اردیبهشت تئاتر هرمزگان خواهد بود.