متکدیان و کودکان خیابانی کرجی جمع آوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی آقابرابری ظهر امروز در جلسه ستاد آسیب دیدگان اجتماعی اظهار داشت: از سال 87 در راستای اجرای مصوبه شورای عالی کشور ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی تشکیل شده است که بر اساس آن تمام کودکان و ولگردان خیابانی و متکدیان جمع آوری شوند.

وی افزود: جمع آوری متکدیان بر عهده سد معبر شهرداری است که برای اجرای آن نیاز استد یک مینی بوس در اختیار بازرسان قرار گیرد تا با گردش در شهر این قشر را جمع آوری کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کودکان خیابانی به بهزیستی، زنان خیابانی به واحد آسیب دیدگان اجتماعی و افراد خیابانی حرفه ای به شعبه ویژه دادگاه ارجاع داده خواهند شد.

آقابراری بیان داشت: در سال گذشته 98 نفر از افراد خیابانی که در باغها می خوابیدند و روزها را در معابر عمومی به سر می بردند به کهریزک تهران منتقل شدند.

مسئول ستاد جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی فرمانداری کرج یادآور شد: در کرج به استثنای خانواده های چادر نشین، افراد بی خانمان به معنای عام آن وجود ندارد و اگر شناسایی شوند به مرکز شابنه روزی تهران انتقال داده می شوند.

همچنین در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری کرج متذکر شد: پارسال اجرای این طرح به دلیل مشکلات و حکم قضایی نیمه تمام ماند که باید امسال پیگیری و ساماندهی شود.

عبدالعلی قاسمپور تصریح کرد: برای اجرای طرح نیازمند حضور یک نماینده از هر کدام از مناطق شهرداری و دو نماینده از نیروی انتظامی و یک دستگاه مینی بوس هستیم.

وی یادآور شد: هفته گذشته 12 متکدی به منطقه 9 شهرداری این شهرستان منتقل شدند.