پیرصالحی: تولید دارو و تجهیزات بدون صادرات منجر به رکود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد از اقلام دارویی مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید می‌شود، افزود: این دستاورد بزرگ نشان می‌دهد صنعت داروسازی ایران از مرحله خودکفایی کمی عبور کرده و اکنون در آستانه رقابت کیفی و توسعه صادرات قرار دارد.

وی تأکید کرد: ظرفیت تولید در بسیاری از حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از کشش بازار داخلی فراتر رفته است. ادامه این روند بدون توسعه بازارهای خارجی، نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه می‌تواند به رکود تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه منجر شود.

پیرصالحی با اشاره به آمارهای صادراتی، گفت: ایران سابقه صادرات به ۴۰ کشور را دارد و بازارهای همسایه به دلیل نیاز رو به رشد، هزینه‌های لجستیک پایین و قرابت‌های تجاری، طبیعی‌ترین مقصد برای توسعه این صادرات هستند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را به‌ عنوان یک بخش استراتژیک و ارزآور در اقتصاد ملی تعریف کنیم، باید سرمایه‌گذاری‌ها؛ هدفمند و صادرات‌محور باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به الزامات سیاستی این تحول اشاره کرد و گفت: تدوین سند ملی توسعه صادرات، تسهیل فرآیندهای ارزی برای صادرکنندگان دانش‌بنیان، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای ورود جمعی به بازارهای هدف و بازنگری در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری داخلی از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

پیرصالحی با تأکید بر حمایت از فناوری‌های نوین زیستی و محصولات دانش‌بنیان افزود: سیاست سازمان غذا و دارو تسهیل مسیر ثبت، ارزیابی و ورود این محصولات به بازار است، مشروط بر اینکه ضوابط ایمنی، اثربخشی و کیفیت به‌طور کامل رعایت شود.

وی یادآور شد: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایران امروز موتور محرک تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط تحریم بوده است. حفظ این پویایی و تبدیل آن به مزیت صادراتی پایدار، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین‌دستگاهی و نگاه بلندمدت به بازارهای منطقه‌ای است.