9 میلیون نفر در کشور بی سوادند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر حسین مونسان پیش از ظهر امروز در پنجمین نشست مدیران نهضت سواد آموزی منطقه دو کشور در بوشهر افزود: براساس برنامه چهارم توسعه امسال یک میلیون و ‪۴۰۰‬ هزار نفر در پایه ‌های مختلف زیر پوشش برنامه‌ های نهضت سوادآموزی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به تنوع آموزش های ارایه شده از سوی نهضت سوادآموزی جهت آموختن سواد به افراد بی سواد، اظهار داشت : داستن تنوع آموزشی موجب جذب و یادگیری بهتر سوادآموزان خواهد شد.

مونسان تصریح کرد: در همین خصوص در حال حاضر 450 عنوان کتاب در خصوص مهارت های اساسی زندگی برای مخاطبین این نهضت تهیه و تنظیم شده ‌است.

معاون اداری و پشتیبانی نهضت سوادآموزی کشور نقش آموزش یاران این نهضت در آموزش سوادآموزان را مهم عنوان کرد و گفت : با توجه به زحمات این آموزشیاران پرداخت نشدن به موقع مطالبات این افرادباعث بروزمشکلات معیشتی برای آنان می‌شود که مسئولان در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند.

مونسان بدون اشاره به میزان مطالبات آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کشور گفت: از زمان تشکیل مدیریت نهضت سوادآموزی تاکنون ‪ ۵۰۰‬ هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی استخدام ‌آموزش و پرورش شده‌ اند که با جذب آخرین گروه نیز ‪ ۱۵‬ درصد جمعیت استخدامی آموزش و پرورش را آموزشیاران نهضت سواد آموزی تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به این که مجوز استخدام هفت هزار و ‪ ۱۳۶‬نفر از آموزشیارآن این نهضت هنوز اجرایی نشده‌است، یادآور شد : این دسته از آموزشیاران آخرین گروه استخدامی سال ‪۸۰‬ هستند که به رغم صدور مجوز استخدام آنان ولی هنوز وزارت آموزش و پرورش حکم استخدام آنها را به ادارات تابعه ابلاغ نکرده ‌است که امیدواریم هرچه سریعتر احکام این افراد صادر شود.

در این نشست دبیر شورای برنامه ‌ریزی منطقه دو کشور نیز گفت: استانهای منطقه دوم کشور شامل استان های بوشهر ، قم ، یزد ، سمنان و قزوین هستند که از نظر سواد آموزی نسبت به میانگین کشوری درصد بالاتری دارند.

محمود رستگاری با اشاره به اینکه نرخ باسوادی در استانهای منطقه دو ‪۸۶/۸‬درصد است، افزود : نرخ با سوادی این منطقه کشور ۲/۵‬ درصد نسبت به نرخ سواد کشور بالاتر است.

وی بابیان اینکه هم‌اینک ‪ ۵۵۴‬هزار و ‪ ۴۵۲‬نفر بی‌سواد در استانهای منطقه دوم وجود دارد، عنوان کرد: اکنون ‪ ۵/۶‬درصد کل بی‌سوادان کشور در این منطقه هستند که نسبت به آمار دیگر استانها این رقم ناچیزی است.