  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

باخوابگاهها در هفته خوابگاهها/

جشنواره سراسری خوابگاه و زندگی دانشجویی افتتاح شد

جشنواره سراسری خوابگاه و زندگی دانشجویی افتتاح شد

نخستین جشنواره سراسری خوابگاه و زندگی دانشجویی امروز همزمان با پنجمین روز هفته خوابگاهها در دانشگاه تربیت معلم تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سراسری خوابگاه و زندگی دانشجویی که در بخشهای ادبی و هنری برگزار می شود تا 26 اردیبهشت ماه ادامه دارد و بیش از 250 اثر از خوابگاههای دانشجویی سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

در بخش جنبی این جشنواره نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی استانهای مختلف کشور از جمله چهارمحال بختیاری، ترکمن صحرا، خوزستان و خراسان برقرار شده و اجرای مسابقات ورزشی از دیگر برنامه های این جشنواره است.

در اختتامیه این جشنواره که پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود از برگزیدگان این جشنواره تقدیر می شود.

کد مطلب 682634

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها