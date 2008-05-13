جشنواره سراسری خوابگاه و زندگی دانشجویی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سراسری خوابگاه و زندگی دانشجویی که در بخشهای ادبی و هنری برگزار می شود تا 26 اردیبهشت ماه ادامه دارد و بیش از 250 اثر از خوابگاههای دانشجویی سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

در بخش جنبی این جشنواره نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی استانهای مختلف کشور از جمله چهارمحال بختیاری، ترکمن صحرا، خوزستان و خراسان برقرار شده و اجرای مسابقات ورزشی از دیگر برنامه های این جشنواره است.

در اختتامیه این جشنواره که پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود از برگزیدگان این جشنواره تقدیر می شود.