توانایی هند در شلیک موشک از اعماق اقیانوسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی (DRDO) وابسته به وزارت دفاع هند با اشاره به پیشرفتهای علمی این کشور در این حوزه اعلام کرد: در تحقیقاتی که سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی هند صورت داده و با موفقیت فناوری مربوط به پرتاب موشک از اعماق اقیانوس را به دست آورده است.

این مطالب در نشست سالیانه این سازمان صورت گرفت که در آن مانموهان سینگ نخست وزیر هند نیز حضور داشت.

این سازمان اعلام کرد که هند با این فناوری به پنجمین کشوری تبدیل خواهد شد که توانایی پرتاب موشک از زیر دریا را دارند.

در بیانیه ای که از سوی سازمان تحقیقات و توسعه وزارت دفاع هند منتشر شده، آمده است:" گروه یک سیستم موشکی عالی را با قابلیت پرتاب از محیط زیر آب طراحی کرده اند".

گفتنی است که هم اکنون آمریکا، روسیه، فرانسه و چین از توانایی پرتاب موشک از اعماق آب را دارند و هند پنجمین کشوری خواهد بود که این توانایی را به دست می آورد.