نماینده واقعی کارفرمایان با رای اکثریت انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی سید محمد جهرمی در دیدار با آنتونیو پنالوسا دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایی، ضمن بیان این مطلب افزود: ما اصرار داریم که کارفرمایان بیشتری در این کانون حضور داشته باشند اما آنچه مسلم است کسانیکه حتی از سوی صنف خود نمایندگی ندارند، نمی توانند در کانون عالی کارفرمایان فعالیت کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر عملکرد مبتنی بر رعایت اصول دموکراسی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرد: هر تشکلی می تواند در چارچوب قانون و مقررات، منافع صنف خود را پیگیری کند و دولت در این حوزه دخالتی ندارد اما کار رسیدگی به شکایات مطابق قانون بر عهده دولت است.

وی با اشاره به مقررات ILO و همچنین قانون کار جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون بر این نکته صراحت دارد که تنها یک کانون عالی کارفرمایان از رسمیت برخوردار باشد و مطابق همین قانون نماینده واقعی کارفرمایان را رای اکثریت انتخاب می کند.

در ادامه این نشست آنتونیو پنالوسا دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایی با ابراز خرسندی از ملاقات با وزیر کار و امور اجتماعی کشورمان به افق های روشن همکاری ایران و سازمان بین المللی کار اشاره کرد و افزود: ایران بحث اصلاح قانون کار را با جدیت دنبال می کند و این مایه خوشحالی است و ما امیدواریم این مشی سازنده در مقوله رسمیت بخشی به تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز ادامه پیدا کند.

وی رشد کمی تشکلهای کارگری را طی سه سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حوزه کارفرمایی باید به اتحادی دست پیدا کنیم که فرصتهای تولید صرف چالش بین تشکلها نشود.

پنالوسا با اشاره به برخی ابهامات موجود در خصوص تشکلهای کارفرمایی در ایران گفت: نگاه من به مقوله کارفرمایان در ایران مثبت است اما نگرانی هایی مبنی بر دخالت دولت در اداره این تشکلها وجود دارد که باید برطرف شود.

در ادامه این دیدار سید محمد جهرمی با انتقاد از نگاه تبعیض آمیز برخی از نهادهای بین المللی گفت: ما در مجامع بین المللی با برخوردهای سیاسی بسیاری دست و پنجه نرم می کنیم اما از IOE که یک سازمان خصوصی است انتظار داریم واقع بینانه تر و با نگرشی فنی و تخصصی با مسایل برخورد کند.

وی با انتقاد از تاکید کانون بین المللی کارفرمایی برای انتخاب یک کانون غیررسمی و خارج از چارچوبهای قانونی خاطر نشان کرد: هیچ نهادی حق ندارد ایران را برای به رسمیت شناختن و پذیرش یک تشکل غیرقانونی تحت فشار قرار بدهد و ما تاکید می کنیم که تسلیم این فشارها نخواهیم شد چرا که ادامه این روند غیرقانونی به هرج و مرج منتهی خواهد شد.

جهرمی افزود: اگر هر کس خارج از چارچوب قانونی ادعا کرد که نماینده تشکل کارگری یا کارفرمایی است سنگ روی سنگ بند نخواهد شد مطابق قانون هر جمعی که بخواهند در قالب تشکل صنفی فعالیت کنند، باید خود را به ثبت برسانند.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر پذیرش رای اکثریت تصریح کرد: برخی از برداشتها از قوانین کشور ما سطحی و نادرست است و ما می دانیم بعضی از محافل کارفرمایی چه تفسیری از قانون برای شما داشته اند اما به صراحت می گویم دولت ایران در فعالیت کانونهای صنفی هیچ دخالتی ندارد.

جهرمی در پایان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان نهادهای بین المللی با برپایی جلسات متعدد با نمایندگان مستقل جامعه کارفرمایی و کارگری از پیش داوری پرهیز کنند تا به مجموعه های آنها لطمه ای وارد نشود.

این نشست دیروز با حضور سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، آنتونیو پنالوسا دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایی و فعالان حوزه کارفرمایی کشور در محل وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.