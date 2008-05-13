پلیس افغانستان مدیرکل روابط عمومی کتابخانه ملی ایران را بازداشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وی که به همراه هیئتی از کتابخانه ملی و برای حضور در نشستی که به منظور تقویت مراکز استانی این کتابخانه در زاهدان برپا شده بود، به این استان سفر کرده است، در نوار مرزی ایران با افغانستان از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.

این اتفاق حوالی ظهر امروز (ساعت 12) و طی بازدیدی که هیئت مذکور از نوار مرزی ایران با افغانستان به عمل می آورد، رخ داد. در پی آن، این مقام مسئول ایرانی در مرز "میلک" توسط پلیس مرزی افغانستان بازداشت و تحویل مقامات امنیتی ولایت "نیمروز" این کشور شد. مقامات مذکور نیز پس از دقایقی وی را به شهر "زرنج" مرکز ایالت مذکور منتقل کردند.

در پی بازداشت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با رایزنی مقامات استانداری سیستان و بلوچستان و با دخالت مستقیم "حسن محمدزاده فراهانی" معاون سیاسی امنیتی این استانداری و انجام مذاکرات با مقامات مرزی افغانستان، وی پس از گذشت بیش از دو ساعت، آزاد و تحویل مقامات ایرانی شد.

پلیس افغانستان، علت این اقدام را ورود غیر قانونی این مقام ایرانی به این کشور اعلام کرد.